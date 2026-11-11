«Киевстар» хочет стать лидером в сфере искусственного интеллекта в Украине — Комаров

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Президент Київстару Олександр Комаров

Президент и генеральный директор «Киевстара» Александр Комаров во время презентации результатов за III квартал 2026 года назвал искусственный интеллект (ИИ) направлением, в котором крупнейший мобильный оператор Украины стремится занять ведущее место. Речь идёт и об обслуживании клиентов, и об инфраструктуре.

Kyivstar Group Ltd. 3Q26 Results Presentation | Friday 6th November 2026

По словам руководителя компании, у оператора уже есть собственное видение этого направления. «Я считаю, что сейчас самое время начать», — сказал Комаров.

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Развитие этого направления в «Киевстаре» опирается на три основные составляющие. Первая из них — большая языковая модель (LLM), которую оператор создаёт вместе с Министерством цифровой трансформации. В марте 2026 года эта модель получила название «Сяйво». «Мы получили доступ к первым украинским наборам данных. Значит, процесс идёт», — сообщил Комаров.

Вторая составляющая — суверенная инфраструктура ИИ, которая, по мнению главы «Киевстара», должна быть приближена к украинским пользователям. Для неё компания готова использовать свои центры обработки данных, а также накопленный опыт и компетенции. Ещё в июне 2026 года «Киевстар», его крупнейший акционер VEON и Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства подписали меморандум о намерении создать в Украине суверенный дата-центр для искусственного интеллекта — AI Data Center. Этот документ стороны заключили на Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске.

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Третьей составляющей Комаров назвал современные облачные технологии. Позиции в этом сегменте оператор укрепил благодаря покупке облачного провайдера GigaCloud.

Отдельно президент «Киевстара» объяснил, почему компания не откладывает такие проекты до окончания войны. По его словам, оператор решил развиваться, а не ждать. Комаров возразил тем, кто считает нецелесообразным строить инфраструктуру ИИ в нынешних условиях. Такую инфраструктуру, убеждён он, можно защитить, а риски — снизить за счёт инвестиций, в том числе иностранных. Начинать уже сейчас, по его мнению, стоит ещё и потому, что суверенитет — важный фактор решений, которые принимают в Украине.

Что касается самих результатов, то выручка «Киевстара» в III квартале 2026 года выросла на 26,5% и достигла 15,6 млрд грн. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации) увеличился на 18,7% — до 8,4 млрд грн. Чистая прибыль оператора составила 99 млн долларов, тогда как в III квартале 2025 года компания получила чистый убыток в 89 млн долларов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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