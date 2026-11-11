Американский стартап привлёк $20 млн на космические аппараты, которые сами собираются на орбите

28 октября стартап Rendezvous Robotics из Голдена в штате Колорадо объявил о посевном раунде на $20 млн. Его возглавили венчурные компании MaC Venture Capital и Toyota Ventures, а средства пойдут на разработку нового поколения аппаратов, лётные демонстрации и расширение команды.

Помимо лидеров, в раунде участвовали фонд University of Michigan Endowment, Astera, Industrious Ventures, Humbition и NextView Ventures. Компанию и дальше поддержали существующие инвесторы Aurelia Foundry, ATX Venture Partners и Mana Ventures.

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Стартап ищет выход из ограничений, которые накладывает запуск. Большинство аппаратов проектируют так, чтобы они поместились в головной обтекатель — защитную оболочку на вершине ракеты, под которой летит груз. Из-за этого ещё до запуска приходится идти на компромиссы в выработке энергии, вычислительных мощностях, размере антенн и теплоотводе, хотя потребность во всём этом растёт.

Гендиректор Джо Лэндон пояснил Payload, что отрасль не хочет аппаратов меньшего размера и меньшей мощности. «Никто не говорит о том, чтобы делать спутники меньше и менее функциональными, — сказал он. — Все хотят больше мощности, больше теплоотвода, более крупные антенны, более чувствительную связь. Но этого не достичь, пока мы не научимся строить прямо в космосе».

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Rendezvous Robotics предлагает другой подход — аппарат из компактных независимых модулей-плиток. Их запускают по отдельности, а на орбите они самостоятельно маневрируют, выравниваются и соединяются в одну конструкцию, которую после запуска можно перестроить под новые задачи. Этот подход вырос из почти десятилетних исследований соосновательницы компании Ариэль Экблау в Массачусетском технологическом институте (MIT) в рамках программы TESSERAE. Ранние поколения TESSERAE уже проверяли на суборбитальной ракете New Shepard компании Blue Origin и во время двух миссий на Международной космической станции (МКС).

Сейчас Rendezvous Robotics разрабатывает новое поколение более крупных независимых модулей, а их движение, выравнивание и сборку проверяет на Земле. Эти испытания продолжат серией параболических полётов в ноябре 2026 года, во время которых самолёт ненадолго создаёт невесомость. В этих полётах испытают электромагнитный привод и движение модулей. Отдельно от них, в декабре на МКС, проведут заключительную демонстрацию TESSERAE пятого поколения — 32 плитки должны автономно собраться в трёхмерную конструкцию.

Демонстрационную миссию на низкой околоземной орбите запланировали не ранее апреля 2028 года. В ней семь независимых модулей должны автономно соединиться в один аппарат, разделиться и снова собраться в иной конфигурации без помощи внешних роботизированных манипуляторов. Компания называет её первой в своём роде и уже зарезервировала место в совместном запуске (rideshare), где модули выведут на орбиту вместе с другими грузами.

Модульность даёт и практическую выгоду. Оператор может менять конфигурацию аппарата, добавлять новые модули или заменять неисправные прямо на орбите, а не строить и запускать новый аппарат. По словам Лэндона, нынешнее обслуживание спутников сводится к продлению срока службы, тогда как система Rendezvous при повреждении может сама изменить свою структуру на лучшую из доступных. Лэндон допускает и создание на орбите склада модулей, который будет выдавать запасные части по требованию.