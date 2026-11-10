Японский стартап хочет избавить телевизионные OLED-панели от зависимости от иридия

Японский стартап Kyulux, созданный на базе Университета Кюсю, планирует уже в 2028 году наладить массовое производство нового материала для OLED-панелей, которому не нужны драгоценные металлы. Стартап получает поддержку южнокорейской LG Display, пишет японское издание Nikkei Asia.

Материал, излучающий свет в OLED-панели, называется Hyperfluorescence. Он объединяет две технологии, поэтому обеспечивает высокую чистоту цвета и световую эффективность, а последняя снижает потребление энергии. Ключевую технологию этого материала разработал сооснователь Kyulux, профессор Университета Кюсю Тихая Адати (Chihaya Adachi). Этот учёный в сентябре получил премию Clarivate Citation Laureates, которую часто считают предвестницей Нобелевской. Его отметили за влияние исследований, в частности за высокую цитируемость в научных работах.

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Сейчас в OLED-материалах часто используют соединения с иридием. Благодаря стойкости к коррозии и другим свойствам этот редкий металл широко применяют — от микросхем и электроники до аэрокосмической промышленности. Более 80% иридия на мировом рынке добывают в Южной Африке, поэтому его доступность ограничена, а цены выросли ещё сильнее на фоне напряжённости на Ближнем Востоке. Отказ от иридия может снизить расходы на материалы и сделать поставки стабильнее.

Kyulux продолжает привлекать средства, чтобы вывести материал на рынок. По состоянию на 6 ноября стартап привлёк от инвесторов в общей сложности 8,5 млрд иен (53,8 млн долларов). Среди них — LG Display, один из крупнейших в мире производителей OLED-панелей, и Samsung Venture Investment, венчурное подразделение группы Samsung. Инвестором является также SMBC Capital Partners — фонд, связанный с Sumitomo Mitsui Financial Group. Ранее в него уже инвестировали LG и Samsung.

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С LG Display стартап заключил соглашение о совместной разработке, по которому стороны оценивают продукцию и реализуют другие инициативы. Из трёх основных цветов излучения OLED стартап рассчитывает внедрить в телевизионных панелях материалы для двух — зелёного и красного. Цель стартапа — применить собственную технологию в продуктах около 2029 года.

Чтобы подготовиться к массовому производству, стартап ещё в 2024 году подписал с японским производителем химической продукции Nippon Soda соглашение о капитальном и деловом партнёрстве. Сейчас он ускоряет создание собственной производственной базы.

Отдельно LG Display развивает собственные технологии производства OLED-панелей. В августе она представила технологию FLiPP, которая позволяет изготавливать такие панели без металлических масок.