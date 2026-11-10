Starlink представила терминал Mini 2 со съемным аккумулятором, Wi-Fi 6 и защитой IP67

Starlink открыла предзаказ на терминал Mini 2, но только по приглашению для отдельных клиентов в США. Вскоре предзаказ станет доступен и другим покупателям и странам, обещает компания.

Starlink добавила в Mini 2 съемный аккумулятор емкостью 71 Вт·ч, которого не было в первом поколении. По данным компании, он питает терминал до 4,5 часа, а заменить его можно запасным, который продается отдельно. Аккумулятор заряжается через USB-C мощностью 60 Вт, а уровень заряда показывает индикатор на нем. Mini первого поколения питается от кабеля питания DC, а Mini 2 — либо от аккумулятора, либо от USB-C.

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Кроме терминала с подставкой, в комплект входят аккумулятор, зарядное устройство мощностью 60 Вт и кабель USB-C длиной 3 м. У терминала есть физическая кнопка питания, а подключиться к сети, по словам Starlink, можно примерно за 60 секунд.

Корпус терминала толщиной 23,1 мм защищен от пыли и воды по стандарту IP67. Starlink называет конструкцию более тонкой и прочной, чем у первого поколения. Размеры терминала — 263 × 314 мм, а с аккумулятором и подставкой он весит 1,6 кг, из которых 490 г приходится на аккумулятор. Кроме того, встроенный Wi-Fi 6 покрывает площадь до 167 м², а для установки на штатив есть стандартная резьба 1/4-20, как у камер.

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Об аккумуляторе для Mini стало известно еще весной: в мае исследователь Цзиньвэй Чжао нашел в прошивке Starlink строку, связанную с параметрами батареи, в том числе с уровнем заряда.

В июле украинский инженер Олег Кутков привел характеристики Mini 2 по данным из утечки. Тогда речь шла о встроенном аккумуляторе с зарядкой через USB-C, а его емкость оставалась неизвестной. Теперь Starlink называет ее — 71 Вт·ч.