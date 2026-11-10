Skydance предложит общий пакет HBO Max и Paramount+ в начале 2027 года

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Paramount об'єднає Paramount+ і HBO Max в єдину платформу
Фото: The Streamable

В начале 2027 года Skydance планирует предложить зрителям одну подписку на HBO Max и Paramount+, говорится в письме компании акционерам за третий квартал. Документ она опубликовала 9 ноября вместе с финансовыми результатами, а общий пакет назвала первым шагом к единому сервису.

Цены пакета, точной даты запуска и списка стран в письме нет. Подробности о пакете и стратегии развития стриминга Skydance обещает раскрыть в ближайшие месяцы. При этом гендиректор компании Дэвид Эллисон сказал лишь, что новые тарифы она будет вводить постепенно, учитывая отзывы пользователей.

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В разговоре с аналитиками Эллисон назвал пакет первым шагом к объединению двух сервисов. По его словам, HBO Max и Paramount+ хорошо дополняют друг друга, потому что их аудитория отличается как по группам подписчиков, так и по регионам США. Еще 6 октября Skydance подтвердила, что HBO Max, Paramount+ и Discovery+ со временем станут одним сервисом.

Единый сервис — долгосрочная цель. На пресс-мероприятии по случаю покупки Warner Bros. Discovery Эллисон говорил, что на это потребуется время, а в ближайшее время сервисы останутся раздельными. Вместе с тем компания хочет согласовать серверную часть обоих сервисов в течение года после завершения сделки, то есть примерно к октябрю 2027 года. Похожая интеграция Pluto TV с Paramount+ длилась около 18 месяцев, а на этот раз Skydance рассчитывает справиться быстрее.

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Skydance не сообщила, сохранит ли она другие пакеты, в которые входят эти сервисы. Например, HBO Max уже давно входит в пакет с Disney+ и Hulu. Впрочем, в разговоре с инвесторами Эллисон дал понять, что компания проверит, приносят ли такие сделки пользу акционерам.

По данным компании, вместе эти сервисы насчитывают 203 млн подписчиков в мире. В это число входят и подписчики HBO, а тех, кто платит за оба сервиса, компания учитывает дважды. Discovery+ в него не входит.

Оба сервиса принадлежат одной компании с 6 октября, когда Paramount Skydance завершила покупку Warner Bros. Discovery за 110 млрд долларов. Новая компания получила название Skydance.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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