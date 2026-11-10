Seagate выпустила накопитель, в котором HDD и SSD выглядят для системы одним диском

10 ноября Seagate объявила о начале продаж внешнего накопителя FireCuda Forge — первого устройства на новой платформе Alkemi. Модели с жёстким диском (HDD) на 8 и 20 ТБ стоят 699 и 899 долларов, а твердотельный накопитель (SSD) к ним покупается отдельно.

По описанию Seagate, платформа Alkemi анализирует, как пользователь работает с данными, и автоматически хранит наиболее востребованные файлы на SSD, а остальные оставляет на HDD. Для операционной системы оба накопителя выглядят одним диском, поэтому распределять данные вручную не нужно.

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Идея объединить HDD с твердотельной памятью не нова: как отмечает The Verge, Seagate десятилетиями выпускает гибридные диски со встроенной флеш-памятью. Зато в Forge SSD пользователь подбирает и устанавливает сам, а HDD позже можно заменить на более ёмкий. Похожий кеш на SSD применяют и в сетевых хранилищах (NAS), однако в Seagate уверяют, что Forge работает иначе.

Seagate | FireCuda Forge: Strength in storage

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Накопитель подключается через USB4. Скорость чтения, по данным Seagate, — до 2500 Мбайт/с, записи — до 2000 Мбайт/с. Он рассчитан на Windows 11 и macOS 26 и более новые версии. Компания предназначает устройство для игр, стриминга, записи и монтажа видео, а корпус оснащён программируемой RGB-подсветкой.

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Seagate требует от SSD формат M.2 2280, интерфейс NVMe с PCIe 3.0 или новее и ёмкость до 1 ТБ. Скорость чтения и записи должна быть не ниже 2400 и 2000 Мбайт/с, а SSD с кешем DRAM компания рекомендует.

Накопитель уже продают интернет-магазин Seagate и авторизованные партнёры компании. Среди них The Verge называет Newegg и Best Buy. Однако из-за дефицита памяти отдельно купленный SSD, по мнению издания, заметно увеличит итоговую стоимость Forge.

Между тем для хранения данных ищут и другие носители, а не только HDD и SSD. Так, 5 октября Microsoft завершила исследование в проекте Silica и открыла другим компаниям технологию записи данных в стекло.