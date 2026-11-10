«Киевстар» запустил RCS-рассылки для бизнеса, пока только на Android-смартфоны

«Киевстар» открыл корпоративным клиентам новый канал массовых рассылок — сообщения формата RCS (Rich Communication Services). Отправлять их можно абонентам «Киевстара» и других мобильных операторов Украины, однако получат такую рассылку только владельцы устройств с Android 5.0 или более новой версии, сообщила компания.

RCS — это протокол обмена сообщениями, который расширяет возможности обычных SMS. В отличие от них, RCS-сообщения передаются через интернет и могут содержать мультимедийный контент. Развитием этого стандарта занимается ассоциация GSMA, которая в марте утвердила версию RCS 4.0 с поддержкой видеозвонков из чата.

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Рассылка в таком формате приходит от имени компании: получатель видит ее название, логотип и знак верификации. В профиле отправителя можно разместить баннер, краткое описание бизнеса, номер телефона, адрес электронной почты и сайта. К самому сообщению компания добавляет изображение, текст, ссылку и кнопку, которая ведет на нужную страницу. Устанавливать получателю ничего не нужно — рассылка открывается в приложении для сообщений, которое смартфон использует по умолчанию.

Отправлять RCS-сообщения «Киевстар» предлагает двумя способами. Первый — самостоятельно на платформе ADWISOR, где компания запускает массовую рассылку в удобное для себя время. Второй — автоматически через программный интерфейс (API), когда сообщения приходят в ответ на действия клиентов или в заданный день. Стоимость рассылки зависит от выбранного тарифа.

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Услуга, по словам оператора, подходит бизнесу, который регулярно обращается к клиентам через мобильные сообщения. Это, в частности, розничная торговля, интернет-магазины, банки и другие финансовые учреждения, отели и рестораны, логистические компании. Рекламные сообщения они могут отправлять только тем абонентам, которые заранее дали на это согласие, как того требует законодательство.

Владельцам iPhone RCS-рассылки пока недоступны. В «Киевстаре» объясняют, что для работы RCS на устройствах Apple нужны решения и поддержка со стороны разработчиков операционных систем и мобильных операторов, а в Украине эти условия еще не обеспечены. В мае украинские операторы не называли сроков запуска RCS на iPhone.

Для «Киевстара» RCS стал еще одним каналом бизнес-коммуникаций наряду с SMS и мессенджерами.