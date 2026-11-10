«Киевстар» добавил YouTube Premium Lite в отдельные тарифы без дополнительной платы

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Абоненти «Київстару» отримали YouTube Premium Lite у межах тарифу

«Киевстар» заявил, что первым среди украинских операторов интегрировал подписку YouTube Premium Lite в свою тарифную линейку. В отдельных тарифных планах абоненты могут активировать ее как «Суперсилу», то есть в рамках своего тарифа и без доплаты.

Второй способ — оформить YouTube Premium Lite как отдельную платную услугу в приложении «Мой Киевстар». В этом случае подписка стоит 85 грн в месяц, а плату оператор списывает с мобильного счета. Эту цену он предложил в сентябре, и она не изменилась. Оба варианта уже доступны абонентам.

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YouTube Premium Lite — более дешевый вариант подписки YouTube Premium. Он позволяет смотреть большинство видео на YouTube без рекламы, но музыкальный сервис YouTube Music Premium в него не входит. Полную подписку YouTube Premium абоненты «Киевстара» тоже оформляют в приложении оператора и оплачивают с мобильного счета. О сотрудничестве с Google по этой подписке компания объявила в августе 2025 года, а в сентябре 2026 года изменила стоимость подписки и условия оплаты.

Запуск YouTube Premium Lite в «Киевстаре» называют очередным шагом в сотрудничестве с Google. По словам директора по развитию новых направлений бизнеса этой компании Ильи Польшакова, оператор стремится сделать популярные мировые продукты более доступными и выгодными для украинцев. Его коллега Озан Аслан, директор по развитию бизнеса на массовом рынке, среди преимуществ предложения назвал также возможность пользоваться сервисом без платы за мобильный трафик.

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«Это предложение дает зрителям больше возможностей для гибкого просмотра любимого контента», — отметила директор Google в Украине Татьяна Лукинюк. В каких именно тарифных планах подписка доступна как «Суперсила», оператор уточняет на своем сайте.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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