Поставьте LED-панель сбоку под 45° к оси камеры, смягчите свет диффузором и убавьте яркость до уровня, где светлые места лица сохраняют детали.

Ключевой (основной) свет за столом у монитора — лёгкая LDP18Bi. Ключ и заполнение с общего пульта — две LEDP260C. Цветной контровой свет и запас света на расстоянии — LP600R.

Три панели вместо люстры весят 363, 917 и 985 г

Среди трёх панелей RGB только LP600R: кроме белого она даёт цветной свет. CRI 95 и выше у всех трёх, поэтому тон кожи выбор не решает.

Эти LED-панели дают свет сбоку вместо люстры. На 06.11.2026 рыночный диапазон такой: LDP18Bi 3 500-3 700 грн, LEDP260C 4 000-4 500 грн, LP600R от 6 100 грн.

На полуметре LP600R светит ярче двух других, а LDP18Bi и LEDP260C дают близкие 2100 и 2200 лк: для стола в небольшой комнате света хватает обеим.

Что делаем перед камерой Godox LDP18Bi Godox LEDP260C Godox Litemons LP600R Ставим у монитора: габариты 210×149×31 мм 360×240×27 мм 264×201×69,5 мм Вешаем на кронштейн: вес 363 г 917 г 985 г Светим на лицо с 0,5 м: освещённость при 5600K на полной яркости 2100 лк 2200 лк 9270 лк Подстраиваемся под окно и лампу: диапазон цвета 2800-6500K 3300-5600K (±300K) 1800-10000K Убавляем свет при близкой посадке: диапазон яркости 0-100 % 10-100 %; между 3300K и 5600K от 25 % 0-100 % Настраиваем две панели вместе: управление ручки на корпусе группы, 433 МГц: 6 групп, 16 каналов приложение по Bluetooth на 15 м и более или ручки на корпусе

Окно за спиной делает лицо силуэтом, поэтому к окну садятся вполоборота

Верхний свет выключают первым: люстра над головой даёт тёмные тени под глазами и носом — эффект енота. Окно за спиной ломает кадр иначе. Камера экспонирует по яркому окну, и лицо уходит в силуэт.

Выхода два: развернуть стол так, чтобы окно было спереди и сбоку и стало ключевым светом, или закрыть окно плотными шторами и светить панелью. Яркость экрана компьютера тоже убавляют, иначе он засвечивает лицо.

Ключевой свет стоит под 45° к оси камеры, а не на ней

Ключ выносят на ту сторону лица, которая отвернута от объектива. Тень на другой стороне лица даёт объём, а свет из точки камеры объём убирает. Сдвиг на несколько градусов меняет, куда падают тени и как лицо отделяется от фона, поэтому положение подбирают по картинке с камеры. По высоте ключ ставят чуть выше линии глаз, чтобы он не слепил. Блики в очках убирают тем же положением панели: её ставят так, чтобы она не светила прямо в стёкла.

Угол зависит от крепления. Башмак из коробки LDP18Bi ставит её на камеру, то есть в ось. Для света сбоку её вешают на стойку за штативную резьбу на корпусе; стойки в коробке нет. LP600R идёт с кронштейном, который поворачивается на 360°, так что угол подбирают без отдельной скобы.

Питание, треск и люфт выясняются, когда панель уже на стойке

LEDP260C от батарей работает только от пары NP-F: от одной не включается. Батареи в отсеке не защёлкиваются и могут выпасть, поэтому их посадку проверяют до того, как поднять панель на стойку. От сети — блок питания из коробки; панель принимает 13-16,8 В.

LDP18Bi берёт одну NP-F, в коробке её нет, или блок питания 12 В 2 А, он в коробке есть.

У LEDP260C пластиковый корпус при прогреве расширяется и потрескивает; треск слышно, поэтому при записи со звуком о нём помнят. Вентилятора у панели нет.

Ручка-кронштейн LEDP260C на стойке может дать люфт, поэтому угол ключа проверяют по картинке после того, как панель села.

LP600R питается от блока питания 20 В 3 А или от двух батарей NP-F; батареи продаются отдельно. В комплекте панель с кронштейном, блок питания, шнур, четырёхсторонние шторки, сумка и инструкция. Её мануал велит держать панель подальше от детей, не браться за неё мокрыми руками, не включать под дождём и в сырости, работать при температуре не выше 35 °C и не оставлять там, где теплее 40 °C.

Жёсткий свет смягчают диффузором, а потом приближением

Резкие тени и блеск кожи выдают жёсткий свет. Первый шаг — диффузор или софтбокс на панель. Если свет всё равно жёсткий, панель приближают к лицу, а не отодвигают: на расстоянии свет жёстче.

У LDP18Bi рассеиватель встроен и не снимается, а сама панель маленькая (210×149 мм), поэтому мягче всего она светит с близкого расстояния. У LEDP260C рассеивающий слой тоже встроен в панель, отдельные светодиоды не видны, но без диффузора её свет на коже бывает жёстким, с пятнами бликов, так что первый шаг нужен и ей.

Белая стена или потолок заменяют софтбокс

Панель направляют не на лицо, а в белую стену или потолок: отражённый свет работает как большой софтбокс. Для такого хода нужен сильный направленный свет. Запас есть у LP600R: на 1 м при 5600K она даёт 2430 лк, и это больше, чем светит LDP18Bi с полуметра.

Нижний порог яркости важнее запаса света при посадке в полуметре

При посадке в полметра светлые места лица легко пересветить, поэтому яркость убавляют, а экспозицию держат по светлым местам.

Здесь решает нижний порог. LDP18Bi и LP600R убавляются до нуля. У LEDP260C порог меняется с цветом: на промежуточных оттенках глубоко не убавить, и при близкой посадке цвет выбирают с этим в расчёте.

У окна панель ставят на 5600K и не смешивают её с тёплыми лампами

Дневной свет 5600K доступен всем трём панелям, поэтому выбор идёт по краям диапазона. Тёплые бытовые лампы с дневным светом не смешивают: баланс белого сбивается, кожа выглядит нездорово.

LDP18Bi: шаг 100K на щелчок ручки. Тёплый край ниже, чем у LEDP260C, холодный выше.

LEDP260C: дневной свет окна она даёт, холоднее дневного не светит.

LP600R: диапазон шире, чем у двух других, и пять режимов: белый CCT и цветные HSI, RGBW, GEL и FX, в FX 14 эффектов. Для видеозвонка хватает CCT.

Заполнение держат на 50-75 % яркости ключа

Речь о свете на лице, а не о цифре на регуляторе: одна и та же цифра на LP600R и на LDP18Bi даёт разный свет, поэтому соотношение подбирают по картинке с камеры.

Заполнение ставят с другой стороны от ключа и начинают с соотношения 2:1. Тень не убирают полностью, её смягчают.

Контровой свет стоит сзади и выше, светит на волосы и плечи и отделяет человека от тёмного фона. Сам прибор в кадр не попадает. Его стойку ставят там, где её не заденет отъезжающее кресло, а кабель питания не тянут через проход.

Две панели настраивают вместе по-разному:

LDP18Bi: яркость и цвет ручками на корпусе, каждая панель отдельно.

LEDP260C: общий пульт и группы. Пульт управляет панелью, только когда она включена. В одних комплектах пульт есть, в других его продают отдельно, поэтому состав комплекта проверяют до покупки пары.

LP600R: приложение по Bluetooth; если ключ и заполнение — две LP600R, их яркость меняют из кресла. Цветной контровой слабее белого: красный 1750 лк, зелёный 4000 лк, синий 1020 лк на 0,5 м.

Для тесной комнаты хватает ключа и заполнения

В домашнем кабинете схема из двух источников: ключ сбоку и заполнение.

Вместо второй панели тень подсвечивает отражатель с теневой стороны.

Один ключ, пара или цветной контровой: какую панель брать