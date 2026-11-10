Поставьте LED-панель сбоку под 45° к оси камеры, смягчите свет диффузором и убавьте яркость до уровня, где светлые места лица сохраняют детали.
Ключевой (основной) свет за столом у монитора — лёгкая LDP18Bi. Ключ и заполнение с общего пульта — две LEDP260C. Цветной контровой свет и запас света на расстоянии — LP600R.
Три панели вместо люстры весят 363, 917 и 985 г
Среди трёх панелей RGB только LP600R: кроме белого она даёт цветной свет. CRI 95 и выше у всех трёх, поэтому тон кожи выбор не решает.
Эти LED-панели дают свет сбоку вместо люстры. На 06.11.2026 рыночный диапазон такой: LDP18Bi 3 500-3 700 грн, LEDP260C 4 000-4 500 грн, LP600R от 6 100 грн.
На полуметре LP600R светит ярче двух других, а LDP18Bi и LEDP260C дают близкие 2100 и 2200 лк: для стола в небольшой комнате света хватает обеим.
|Что делаем перед камерой
|Godox LDP18Bi
|Godox LEDP260C
|Godox Litemons LP600R
|Ставим у монитора: габариты
|210×149×31 мм
|360×240×27 мм
|264×201×69,5 мм
|Вешаем на кронштейн: вес
|363 г
|917 г
|985 г
|Светим на лицо с 0,5 м: освещённость при 5600K на полной яркости
|2100 лк
|2200 лк
|9270 лк
|Подстраиваемся под окно и лампу: диапазон цвета
|2800-6500K
|3300-5600K (±300K)
|1800-10000K
|Убавляем свет при близкой посадке: диапазон яркости
|0-100 %
|10-100 %; между 3300K и 5600K от 25 %
|0-100 %
|Настраиваем две панели вместе: управление
|ручки на корпусе
|группы, 433 МГц: 6 групп, 16 каналов
|приложение по Bluetooth на 15 м и более или ручки на корпусе
Окно за спиной делает лицо силуэтом, поэтому к окну садятся вполоборота
Верхний свет выключают первым: люстра над головой даёт тёмные тени под глазами и носом — эффект енота. Окно за спиной ломает кадр иначе. Камера экспонирует по яркому окну, и лицо уходит в силуэт.
Выхода два: развернуть стол так, чтобы окно было спереди и сбоку и стало ключевым светом, или закрыть окно плотными шторами и светить панелью. Яркость экрана компьютера тоже убавляют, иначе он засвечивает лицо.
Ключевой свет стоит под 45° к оси камеры, а не на ней
Ключ выносят на ту сторону лица, которая отвернута от объектива. Тень на другой стороне лица даёт объём, а свет из точки камеры объём убирает. Сдвиг на несколько градусов меняет, куда падают тени и как лицо отделяется от фона, поэтому положение подбирают по картинке с камеры. По высоте ключ ставят чуть выше линии глаз, чтобы он не слепил. Блики в очках убирают тем же положением панели: её ставят так, чтобы она не светила прямо в стёкла.
Угол зависит от крепления. Башмак из коробки LDP18Bi ставит её на камеру, то есть в ось. Для света сбоку её вешают на стойку за штативную резьбу на корпусе; стойки в коробке нет. LP600R идёт с кронштейном, который поворачивается на 360°, так что угол подбирают без отдельной скобы.
Питание, треск и люфт выясняются, когда панель уже на стойке
- LEDP260C от батарей работает только от пары NP-F: от одной не включается. Батареи в отсеке не защёлкиваются и могут выпасть, поэтому их посадку проверяют до того, как поднять панель на стойку. От сети — блок питания из коробки; панель принимает 13-16,8 В.
- LDP18Bi берёт одну NP-F, в коробке её нет, или блок питания 12 В 2 А, он в коробке есть.
- У LEDP260C пластиковый корпус при прогреве расширяется и потрескивает; треск слышно, поэтому при записи со звуком о нём помнят. Вентилятора у панели нет.
- Ручка-кронштейн LEDP260C на стойке может дать люфт, поэтому угол ключа проверяют по картинке после того, как панель села.
- LP600R питается от блока питания 20 В 3 А или от двух батарей NP-F; батареи продаются отдельно. В комплекте панель с кронштейном, блок питания, шнур, четырёхсторонние шторки, сумка и инструкция. Её мануал велит держать панель подальше от детей, не браться за неё мокрыми руками, не включать под дождём и в сырости, работать при температуре не выше 35 °C и не оставлять там, где теплее 40 °C.
Жёсткий свет смягчают диффузором, а потом приближением
Резкие тени и блеск кожи выдают жёсткий свет. Первый шаг — диффузор или софтбокс на панель. Если свет всё равно жёсткий, панель приближают к лицу, а не отодвигают: на расстоянии свет жёстче.
У LDP18Bi рассеиватель встроен и не снимается, а сама панель маленькая (210×149 мм), поэтому мягче всего она светит с близкого расстояния. У LEDP260C рассеивающий слой тоже встроен в панель, отдельные светодиоды не видны, но без диффузора её свет на коже бывает жёстким, с пятнами бликов, так что первый шаг нужен и ей.
Белая стена или потолок заменяют софтбокс
Панель направляют не на лицо, а в белую стену или потолок: отражённый свет работает как большой софтбокс. Для такого хода нужен сильный направленный свет. Запас есть у LP600R: на 1 м при 5600K она даёт 2430 лк, и это больше, чем светит LDP18Bi с полуметра.
Нижний порог яркости важнее запаса света при посадке в полуметре
При посадке в полметра светлые места лица легко пересветить, поэтому яркость убавляют, а экспозицию держат по светлым местам.
Здесь решает нижний порог. LDP18Bi и LP600R убавляются до нуля. У LEDP260C порог меняется с цветом: на промежуточных оттенках глубоко не убавить, и при близкой посадке цвет выбирают с этим в расчёте.
У окна панель ставят на 5600K и не смешивают её с тёплыми лампами
Дневной свет 5600K доступен всем трём панелям, поэтому выбор идёт по краям диапазона. Тёплые бытовые лампы с дневным светом не смешивают: баланс белого сбивается, кожа выглядит нездорово.
- LDP18Bi: шаг 100K на щелчок ручки. Тёплый край ниже, чем у LEDP260C, холодный выше.
- LEDP260C: дневной свет окна она даёт, холоднее дневного не светит.
- LP600R: диапазон шире, чем у двух других, и пять режимов: белый CCT и цветные HSI, RGBW, GEL и FX, в FX 14 эффектов. Для видеозвонка хватает CCT.
Заполнение держат на 50-75 % яркости ключа
Речь о свете на лице, а не о цифре на регуляторе: одна и та же цифра на LP600R и на LDP18Bi даёт разный свет, поэтому соотношение подбирают по картинке с камеры.
Заполнение ставят с другой стороны от ключа и начинают с соотношения 2:1. Тень не убирают полностью, её смягчают.
Контровой свет стоит сзади и выше, светит на волосы и плечи и отделяет человека от тёмного фона. Сам прибор в кадр не попадает. Его стойку ставят там, где её не заденет отъезжающее кресло, а кабель питания не тянут через проход.
Две панели настраивают вместе по-разному:
- LDP18Bi: яркость и цвет ручками на корпусе, каждая панель отдельно.
- LEDP260C: общий пульт и группы. Пульт управляет панелью, только когда она включена. В одних комплектах пульт есть, в других его продают отдельно, поэтому состав комплекта проверяют до покупки пары.
- LP600R: приложение по Bluetooth; если ключ и заполнение — две LP600R, их яркость меняют из кресла. Цветной контровой слабее белого: красный 1750 лк, зелёный 4000 лк, синий 1020 лк на 0,5 м.
Для тесной комнаты хватает ключа и заполнения
- В домашнем кабинете схема из двух источников: ключ сбоку и заполнение.
- Вместо второй панели тень подсвечивает отражатель с теневой стороны.
Один ключ, пара или цветной контровой: какую панель брать
- Если панель одна и стоит на стойке у монитора — LDP18Bi: 363 г.
- Если панелей две и их настраивают одним пультом — LEDP260C: от сети или от пары NP-F.
- Если нужен цвет — LP600R: яркость меняют из приложения по Bluetooth.