Anthropic представила ИИ-модели Claude Fable 5.2 и Claude Mythos 5.2

9 ноября компания Anthropic обновила до версии 5.2 свои самые мощные модели искусственного интеллекта (ИИ) Claude Fable и Claude Mythos. Они генерируют ответы до 30% быстрее предшественников, а пользоваться ими стало дешевле.

В основе обеих новинок — одна базовая модель, а различаются они только защитными ограничениями. Первая из них, Fable 5.2, блокирует опасные запросы по кибербезопасности и биологии, поэтому доступна всем пользователям. У Mythos 5.2 таких ограничений нет, и работать с ней могут только организации, прошедшие проверку Anthropic.

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Заблокированный запрос Fable 5.2 не отклоняет — на него отвечает одна из предыдущих моделей Opus. Самих блокировок, по данным разработчика, стало примерно на 55% меньше, чем у Fable 5.1. Для кибератак, против которых направлены эти блокировки, ИИ-агентов уже использовали. В августе хакеры убедили агента Cursor, что взлом — всего лишь симуляция, и с его помощью атаковали семь компаний.

Как Fable 5.2 программирует, показал эксперимент одного из инженеров Anthropic. Он поручил модели разработать прототип операционной системы, начав с пустой папки. Fable 5.2 координировала работу более тысячи вспомогательных агентов, которые восемь дней круглосуточно писали, тестировали и проверяли код. Созданная ими система загружается на ноутбуке, у неё есть драйверы диска, клавиатуры и сети, файловое хранилище, оконный интерфейс, экран входа и установщик.

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Такая же команда из тысячи агентов Fable 5.2 формализовала доказательство Великой теоремы Ферма на языке Lean, то есть записала его в виде, который компьютер проверяет шаг за шагом. Агенты справились за 30 часов, тогда как предыдущей исследовательской версии Claude понадобилось 11 дней. Кроме того, вместе с производителем печатных плат Diode модель спроектировала три электронных устройства — домашний голосовой помощник, USB-спикерфон и карманного виртуального питомца. Все три заработали без доработки электрической схемы.

В теоретической физике Fable 5.2, как утверждает Anthropic, решила две открытые задачи, связанные с чёрными дырами и квантовой гравитацией. Mythos 5.2 в свою очередь разработала метод, позволяющий прогнозировать строение белковой оболочки аденоассоциированных вирусов, с помощью которых доставляют генную терапию. В тестах этим методом удалось точно смоделировать 28 оболочек из 34.

Mythos 5.2 компания называет своей сильнейшей моделью для поиска уязвимостей в программах. Во внутреннем тесте CVE Rediscovery она нашла на 10,2% больше уязвимостей, чем Opus 5.5, и на 14,4% больше, чем Mythos 5.1. В то же время Anthropic уточняет в примечании, что по другим её оценкам эти возможности примерно такие же, как у Opus 5.5.

Fable 5.2 уже доступна на всех платформах, в том числе в Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. Пользование ею стоит 8 долларов за миллион входных токенов (фрагментов текста, которыми измеряют объём запросов и ответов) и 40 долларов за миллион выходных. За двойную цену можно включить ускоренный режим, в котором модель генерирует ответы до 2,5 раза быстрее. Для повседневных задач Anthropic по-прежнему советует Opus 5.5, хотя новые модели превзошли её почти во всех тестах разработчика.