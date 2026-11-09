Выгорание — не единственный изъян OLED: у телевизоров с панелями LG Display разрушаются края экрана

Издание RTINGS опубликовало результаты испытания 19 OLED-телевизоров на ускоренное старение. Каждый проработал 18 тыс. часов — это около десяти лет работы в типичной американской семье. Края экрана оказались повреждены у 14 из 16 моделей 2020–2023 годов с панелями WOLED от LG Display.

WOLED — разновидность OLED-панелей, которые выпускает LG Display. Их устанавливают не только в телевизоры LG, поэтому в тесте участвовали и модели Sony и Vizio. Конкурирующую технологию QD-OLED развивает Samsung Display, и у трёх телевизоров с такими матрицами края экрана остались целыми. Распространяется ли проблема на современные панели LG Display, пока неизвестно: из моделей 2023 года издание проверило только LG G3 OLED.

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Дефект исследователи назвали «разрушением по краям» (edge rot). Такое название он получил из-за внешнего вида: битые пиксели и другие заметные повреждения вдоль границ экрана напоминают плесень на стене. На одних телевизорах их почти не видно, на других они заметно портят изображение. Такие же повреждения издание показало и на LG GX 2020 года и LG C1 2021 года, которыми сотрудники RTINGS пользуются дома в обычных условиях.

От выгорания этот дефект отличается причиной. Он не зависит от того, как долго на экране держится статичное изображение, и просмотр разнообразного контента от повреждений не спасает. Поэтому, по мнению исследователей, дефект связан с конструкцией и производством панелей, а не с тем, как владельцы пользуются телевизором. Выгорание издание в августе сравнивало на панелях разных лет, и тогда выяснилось, что современные OLED-телевизоры выгорают так же, как LG C7 2017 года.

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Хуже всего испытание перенесли панели LG Display предыдущего поколения WBC. Повреждения появились у девяти из десяти телевизоров с такими матрицами. В пяти случаях их оценили как серьёзные, в трёх — как значительные, ещё в одном — как незначительные. Не пострадал только LG A2 OLED 2022 года.

Более новые панели WBE показали себя лучше, но и у них проблема не исчезла. Края повреждены у пяти из шести телевизоров: у одного — серьёзно, у двух — значительно и ещё у двух — незначительно. Матрица LG G3 OLED 2023 года по краям осталась целой, а других дефектов, кроме выгорания после 18 тыс. часов трансляции CNN, у неё не нашли.

Телевизоры Samsung S95B, Sony A95K и Samsung S95C с панелями QD-OLED не получили ни повреждений по краям, ни отдельных битых пикселей. Впрочем, авторы исследования подчёркивают, что трёх экземпляров недостаточно, чтобы считать технологию неуязвимой для этого дефекта. К тому же панели QD-OLED появились на рынке позже WOLED, поэтому данных об их многолетней работе пока меньше.

Возможные причины дефекта издание обсуждало с отраслевыми экспертами. Одна из версий связывает разрушение краёв с защитными слоями OLED-матриц, которые не пропускают влагу и другие вещества к чувствительным органическим материалам. Если защита имеет изъян или со временем теряет целостность, влага проникает внутрь и локально повреждает матрицу. Другой возможный механизм — загрязнения, которые попадают в панель ещё на производстве и со временем выводят из строя отдельные пиксели. Чтобы установить точную причину, пришлось бы изучить внутренние слои матриц под микроскопом, а таких возможностей у лаборатории RTINGS пока нет.

В LG Electronics и LG Display сообщили, что знают о проблеме. По их словам, она встречается у очень небольшой доли OLED-устройств после длительного воздействия высокой температуры, влажности и других неблагоприятных условий, а при обычной эксплуатации таких дефектов возникать не должно. В компаниях также заверили, что постоянно совершенствуют конструкцию панелей и производственные процессы. В частности, в августе LG Display представила технологию FLiPP, которая позволяет выпускать OLED-панели без металлических масок.

В Samsung Display надёжность QD-OLED объяснили технологией тонкоплёночной герметизации. Эта технология, по словам компании, не пропускает влагу через края панели и тем самым устраняет главную причину подобных повреждений.

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После теста RTINGS оценивает ожидаемую надёжность WOLED немного ниже, чем QD-OLED, хотя оба типа панелей по-прежнему считает одними из самых долговечных. Если не учитывать выгорание, OLED-телевизоры в тестах издания в целом реже полностью выходят из строя, чем ЖК-телевизоры. Отраслевые эксперты указывают, что панели, выпущенные с 2024 года, существенно доработаны, однако убедительных данных, которые бы это подтвердили, пока нет. Поэтому новые панели WOLED издание оценивает так же, как старые. Панели Tandem RGB WOLED производства LG Display RTINGS уже проверяет в новом длительном тесте вместе с другими OLED-телевизорами 2025–2026 годов.