Почти половина мирового сетевого трафика к 2035 году придется на ИИ — Nokia

До 2035 года мировой сетевой трафик будет ежегодно расти примерно на 28% и достигнет 3789 эксабайт в месяц — почти в четыре раза больше, чем сейчас. Более 40% этого объема составят данные, связанные с искусственным интеллектом, говорится в ежегодном отчете Nokia Global Network Traffic Report 2026.

Один эксабайт (ЭБ) — это миллиард гигабайт. Доля ИИ в прогнозе — 44%, или около 1681 ЭБ в месяц, и Nokia делит ее на две части. Первая — данные, которые генерируют сами ИИ-приложения и автоматизированные процессы на их основе. Этот трафик вырастет в 60 раз по сравнению с нынешним уровнем, в среднем на 58% в год, и достигнет 987 ЭБ, то есть 26% всего объема. Вторая часть, 694 ЭБ, или 18%, — это обычный трафик, который появляется, когда советы ИИ меняют поведение людей. Например, они больше смотрят видео или чаще делают покупки онлайн. Остальной трафик с искусственным интеллектом не связан.

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Корпоративный ИИ-трафик будет расти быстрее потребительского — примерно на 59% в год — и к концу прогнозного периода обгонит его по объему. Около 70% корпоративного ИИ-трафика в 2035 году будут создавать промышленные устройства интернета вещей: камеры, беспилотные автомобили, дроны и датчики. Отдельно Nokia выделяет физический ИИ, то есть машины, действующие в реальном мире, например человекоподобных роботов и роботакси. Их трафик увеличится в 105 раз, до 67 ЭБ в месяц.

Еще быстрее будет расти трафик агентного ИИ — программ, которые самостоятельно выполняют многошаговые задачи от имени пользователя. За десять лет он увеличится в 160 раз и достигнет 585 ЭБ в месяц. Автоматизированные программы заметны в сети уже сейчас: в июне Cloudflare подсчитала, что боты впервые обогнали людей по объему интернет-трафика.

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Изменится и маршрут данных ИИ в сети. Около 1134 ЭБ ИИ-трафика в месяц будет проходить через сети доступа, то есть ту часть сети, которая соединяет абонентов с оператором. При этом запросы ИИ все чаще будут обрабатывать не в крупных централизованных дата-центрах, а ближе к пользователям. Причины такого сдвига Nokia видит в более эффективных моделях, потребности в меньшей задержке и стремлении хранить данные в пределах страны. К 2035 году 36% данных, которые генерируют сами ИИ-сервисы, будут обрабатывать на периферии сети (9%) и в городских узлах (27%), а остальное — в региональных сетях и центральных облачных дата-центрах.

Отдельной проблемой для операторов компания называет восходящий канал — передачу данных от абонента в сеть. Мобильные сети традиционно строят с расчетом на то, что пользователи в основном загружают данные, а не отправляют их. ИИ-приложения же все чаще собирают данные с камер и датчиков и передают их в облако в необработанном виде. Поэтому в сотах, где ИИ пользуются активнее всего, на восходящий канал будет приходиться 24% трафика, а для физического ИИ — более 90%. По наблюдениям Nokia, когда этот канал соты в часы пик загружен более чем на 70%, задержки растут, а передача данных становится нестабильной.

Мобильные операторы все чаще будут становиться и провайдерами домашнего интернета. В 2035 году фиксированный беспроводной доступ (FWA), то есть интернет для квартир и домов через сотовую сеть, составит более трети трафика их частных абонентов. Подробные прогнозы по регионам и типам сетей Nokia изложила в полной версии отчета.

Сама Nokia разрабатывает оборудование для таких сетей. В октябре 2025 года Nvidia пообещала вложить в нее миллиард долларов, в том числе на совместную работу над технологиями 6G и сетевыми решениями на основе ИИ.