Интернет Ассоциация Украины предложила механизм выявления украинских SIM-карт в устройствах врага

9 ноября Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) обратилась в Кабинет Министров, Минцифры, Госспецсвязи, регулятор НКЭК и СНБО с предложением искать подозрительные SIM-карты, сопоставляя данные разных мобильных сетей. Карты украинских операторов враг может использовать для диверсий и работы средств поражения, говорится в письме ассоциации.

Речь идет о картах в GSM/LTE-модемах, маршрутизаторах, многоканальном коммуникационном оборудовании и других устройствах. Через такие устройства, в частности, можно дистанционно управлять техникой. Главная сложность в том, что схемы могут охватывать сразу несколько сетей. В одном устройстве бывают карты разных операторов, абонентские идентификаторы то и дело меняются, а группы устройств работают синхронно. Отдельный оператор видит только то, что происходит в его сети, поэтому оснований заподозрить угрозу у него может не быть. По оценке ИнАУ, такие закономерности стали бы заметны, если бы технические данные нескольких операторов анализировали вместе.

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Для этого ассоциация предлагает определить государственный орган, который будет координировать поиск, и создать межведомственную рабочую группу. В нее должны войти Минцифры, Администрация Госспецсвязи, НКЭК, СБУ, Национальная полиция, другие ведомства и представители мобильных операторов.

Эта группа должна согласовать признаки подозрительной активности. Среди них ИнАУ называет большое количество SIM-карт в одном или нескольких устройствах, случаи, когда одно устройство работает со множеством разных карт, слишком частую замену карт и одновременную работу большой группы SIM-карт. При этом критерии должны учитывать легальное оборудование, которое обменивается данными автоматически, без участия человека (M2M/IoT). Подозрительные случаи ассоциация советует дополнительно проверять, чтобы избежать ложных срабатываний.

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Найденные признаки операторы должны оперативно передавать друг другу, а также правоохранителям и органам сектора безопасности и обороны. Сопоставив эти признаки из разных сетей, можно выявить связанные между собой аномалии.

Кроме того, ассоциация предлагает определить, кто будет получать эти данные, на каком правовом основании, как их будут передавать, использовать и хранить, а также как реагировать на выявленную угрозу. Все эти механизмы должны соответствовать требованиям законодательства о защите персональных данных и тайне электронных коммуникаций. При этом обмен техническими признаками между операторами ИнАУ предлагает четко отделить от доступа к сведениям, по которым можно установить конкретного абонента. Такой доступ, по мнению ассоциации, должен быть возможен только при надлежащих правовых основаниях.

Когда организационную и правовую модель согласуют, ИнАУ предлагает рассмотреть пилотный проект с основными мобильными операторами и государственными органами. Отдельно ассоциация подчеркивает, что ее предложения не предусматривают обязательной идентификации абонентов предоплаченной связи, ограничения количества SIM-карт на одного человека или дополнительных административных требований к легальным пользователям M2M/IoT-услуг. Присоединиться к проработке этих решений ИнАУ готова и сама.