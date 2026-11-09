Заказали нотариальный перевод документов , получили аккуратную стопку листов с печатями, и кажется, что можно идти подавать. Но именно в этот момент стоит потратить пятнадцать минут на проверку: ошибку, найденную дома, исправить проще, чем ту, на которую укажет сотрудник посольства или приёмной комиссии.

Как проверить нотариально заверенный перевод до подачи

После заверения текст обычно уже нельзя поправить «на месте»: исправление означает повторную процедуру. Поэтому все неточности лучше находить сразу, пока документ ещё у вас, а исполнитель на связи.

Кто что проверяет, тоже важно понимать. Исполнитель отвечает за язык, термины и оформление, а вы лучше всех знаете свои персональные данные: как правильно пишется ваше имя, какой у вас номер документа. Эти проверки дополняют друг друга, и пропускать вторую не стоит.

Что сверить в самом переводе

Положите рядом оригинал и перевод и пройдитесь по списку:

имя и фамилия записаны так же, как в загранпаспорте;

даты, номера и серии документов перенесены без искажений;

печати, штампы и рукописные пометки оригинала отражены в переводе;

названия учреждений и должностей переведены последовательно;

нет пропущенных абзацев, примечаний и сносок.

Начните с имени. Оно встречается в нескольких документах, и везде должно совпадать с загранпаспортом, иначе у принимающей стороны возникнут вопросы, один ли это человек. Особое внимание уделите цифрам. Перепутанная цифра в номере диплома или дате рождения выглядит мелочью, но именно из-за неё документы чаще всего возвращают.

Проверять лучше сразу после получения, а не накануне подачи. Если найдётся ошибка, исправление займёт время: переводчик внесёт правку, а заверение придётся пройти заново.

Что должно быть на документе: нотариальный перевод документа по пунктам

Нотариальные переводы принимают консульства, вузы, банки и государственные службы, но каждая организация смотрит на оформление по-своему. Поэтому полезно знать, из чего состоит правильно оформленный комплект.

Элементы заверения

Как правило, на готовом документе должны быть:

заверительная надпись нотариуса, где указано, что подлинность подписи переводчика удостоверена;

дата заверения и регистрационный номер в реестре;

подпись и печать нотариуса;

подпись переводчика и сведения о нём;

скрепление: перевод обычно прошивают вместе с копией оригинала, и листы не должны быть разрознены.

Отдельно уточните, нужен ли апостиль: его ставят на оригинал документа, а не на перевод, и он не заменяет нотариальное заверение.

Обратите внимание и на читаемость. Печати и подписи должны быть различимы: смазанный оттиск или обрезанная надпись у края листа повод попросить переделать, а не оставить как есть. Если какого-то элемента не хватает, принимающая сторона может вернуть документ на доработку. Лучше выяснить это заранее, пока есть время всё исправить.

Если вы нашли ошибку, сообщите исполнителю сразу, укажите конкретные места и приложите оригинал для сверки. Когда неточность допущена по вине исполнителя, правки обычно вносят без доплаты, но об этом лучше договориться заранее, ещё при заказе.

Вывод

Проверка готового перевода занимает немного времени, зато избавляет от повторных визитов к нотариусу и потерянных дней. Сверьте имена, цифры и печати, убедитесь, что на документе есть все элементы заверения, и сохраните скан готового комплекта для себя. Это простая привычка, которая экономит и время, и нервы. Чем тщательнее вы проверили документы дома, тем меньше риск столкнуться с отказом в самый ответственный момент: в консульстве, на границе или перед приёмной комиссией.

Если нужен нотариальный перевод с проверкой на каждом этапе, обратитесь в MK:translations: здесь менеджер оценит документы, назовёт сроки и стоимость и подскажет, что понадобится для нотариуса. Если после получения документов останутся вопросы по оформлению, их тоже можно уточнить у менеджера.