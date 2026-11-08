AST SpaceMobile, конкурент Starlink, создаст собственную ракету-носитель Blacklift

6 ноября американская AST SpaceMobile, которая развёртывает спутниковую сеть для обычных смартфонов, заявила, что построит для своих аппаратов собственную ракету. Многоразовая Blacklift будет выводить на низкую орбиту до 20 т полезной нагрузки, а двигатели для неё поставит Firefly Aerospace.

Новая ракета предназначена для спутников BlueBird, которые соединяются со смартфонами напрямую, без дополнительных антенн и доработки самих телефонов. По тому же принципу работает сервис Starlink Direct to Cell от SpaceX, и именно с ним конкурирует AST SpaceMobile. Всего компания отправила в космос 13 аппаратов, последние три она вывела на орбиту в августе. Работают из них 12, поскольку BlueBird 7 в апреле пришлось свести с орбиты из-за сбоя верхней ступени ракеты New Glenn. Из этих 13 восемь относятся к новому поколению Block 2. Каждый из них несёт антенну площадью 223 м² — крупнейшую среди коммерческих спутников на низкой орбите. На заводе в Мидленде (штат Техас) компания уже выпускает аппараты вплоть до BlueBird 51.

- Реклама -

До сих пор BlueBird выводили ракеты Falcon 9 компании SpaceX, New Glenn от Blue Origin и индийская LVM3. Из-за майской аварии New Glenn AST SpaceMobile перенесла запуск коммерческого сервиса на 2027 год. По замыслу компании, собственная ракета позволит ей регулярно выводить спутники без подобных ограничений. Кроме того, Blacklift должна завершить вертикальную интеграцию AST SpaceMobile. Так называют модель, при которой компания сама и производит спутники, и выводит их на орбиту.

Разработку ракеты AST SpaceMobile начинает не с нуля. Партнёром в этой работе стала Firefly Aerospace, которая поставит двигатели для первых трёх ракет и три года будет оказывать инженерную поддержку. Затем AST SpaceMobile будет производить эти двигатели сама на новом заводе в США по бессрочной лицензии Firefly. Первая ступень Blacklift получит двигатели Miranda, верхняя — Vira. Это версия Miranda, приспособленная для работы в вакууме.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Ни один из этих двигателей ещё не испытывали в космическом полёте. В их основе — технологии двигателей Reaver и Lightning, которыми оснащена ракета Firefly Alpha. Miranda с тягой около 1020 кН прошёл более 175 огневых испытаний и в общей сложности отработал на стенде свыше 4200 секунд. По подсчётам Firefly, это соответствует примерно 20 полным полётам первой ступени. Президент AST SpaceMobile Скотт Висневски рассчитывает, что уже существующий двигатель позволит значительно сократить разработку ракеты, которая обычно занимает от пяти до десяти лет.

Стоимость сделки с Firefly — около 1,3 млрд долларов. За двигатели для первых трёх ракет AST SpaceMobile заплатит 250 млн долларов, ещё столько же — за инженерную поддержку. Основная часть суммы приходится на лицензию, которая обойдётся примерно в 800 млн долларов. Половину этой суммы компания выплатит деньгами, а остальное — собственными акциями, которых передаст от 10 до 14 млн.

Первый запуск Blacklift AST SpaceMobile запланировала на конец 2028 года. За один запуск ракета сможет выводить на орбиту до пяти спутников BlueBird. Для сравнения, Falcon 9 выводит на низкую орбиту до 22,8 т, но только в одноразовом варианте, когда первую ступень не возвращают. В многоразовом варианте, с посадкой первой ступени на морскую платформу, грузоподъёмность ракеты заметно меньше. Саму Blacklift компания покажет 12 ноября на презентации в Нью-Йорке.

Сторонних перевозчиков Blacklift не заменит, а дополнит. Действующие соглашения с ними предусматривают, что в 2027–2028 годах их ракеты выведут на орбиту более сотни спутников BlueBird.

Собственные ракеты-носители создают и другие американские компании. Среди них — стартап Cowboy Space, который в конце октября представил ракету Big Iron. Её проектируют прежде всего для развёртывания дата-центров на орбите. Стартап рассчитывает занять нишу, которую освобождает SpaceX. В сентябре она перестала принимать заказы на запуски Falcon 9 после 2028 года.