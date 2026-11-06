Во Франции отказались от налога на каждый гигабайт интернет-трафика

Вечером 4 ноября Национальное собрание Франции 458 голосами отклонило доходную часть проекта бюджета на 2027 год. Вместе с ней исчезли все поправки, принятые за три недели обсуждения, в том числе и налог в 5,5 евроцента за каждый гигабайт трафика, пишет издание CommentCaMarche.

Поправку о налоге внес депутат-социалист Лоран Ларди, и нижняя палата одобрила ее 30 октября. Платить его должны были компании, которые отправляют данные французским абонентам, а не сами пользователи или провайдеры. Больше всего пришлось бы заплатить Google, Meta, Amazon, Netflix и Akamai — компании, которая доставляет контент других сервисов со своих серверов. По данным французского регулятора в сфере связи Arcep, на эту пятерку приходится почти половина трафика, который получают абоненты в стране. Считать объемы данных и определять отправителей должны были интернет-провайдеры под надзором Arcep и налоговой службы.

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Голосование 30 октября прошло в почти пустом зале. В нем участвовали 35 из 577 депутатов. Поправку поддержали 11, против выступили 10, еще 14 воздержались, хотя правительство и главный докладчик парламента по бюджету с самого начала ее не поддерживали. Позже двое из тех, кто голосовал «за», заявили, что сделали это по ошибке, — на это обратил внимание журнал Capital. Председатель финансовой комиссии Эрик Кокерель из левой партии «Непокоренная Франция» написал в соцсети X, что он и его однопартиец Абделькадер Лахмар нажали не ту кнопку.

Авторы поправки рассчитывали, что налог будет приносить до 10 млрд евро в год. Правительство оценивало будущие поступления вдвое ниже, примерно в 5 млрд евро. К тому же, по его оценке, половину суммы заплатили бы не техногиганты, а более мелкие компании, в том числе французские. Например, за каждую загрузку игры объемом 200 ГБ ее распространитель должен был бы заплатить 11 евро, а Netflix за час видео в 4K — почти 40 евроцентов. Чтобы налог не стал неподъемным, авторы поправки ограничили его 15% французской или 2% мировой выручки компании.

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Однако даже такие пределы не успокоили критиков. В частности, некоммерческая организация VideoLAN, которая разрабатывает медиаплеер VLC, подсчитала, что платила бы более 1 млн евро в год. Основатель облачного провайдера OVHcloud Октав Клаба оценил налоговые расходы своей компании в 23–70 млн евро в год. Помимо компаний, налога опасались и пользователи, ведь платформы могли бы переложить эти расходы на них, повысив цены подписок.

Не поддержали идею и операторы связи. Французская федерация телекоммуникаций, объединяющая Orange, SFR и Bouygues Telecom, в целом согласна, что крупные платформы должны больше вкладывать в сети. Однако ее беспокоит, что считать трафик пришлось бы операторам, а деньги поступали бы в государственный бюджет, а не на развитие сетей. Вместо этого федерация хочет, чтобы операторы сами договаривались с платформами об оплате доставки трафика. Такую модель сейчас обсуждают в Брюсселе, где готовят закон ЕС о цифровых сетях (Digital Networks Act).

Теперь в Сенат передадут первоначальный правительственный проект бюджета, в котором налога на трафик нет. Сенаторы будут рассматривать его с 20 ноября по 8 декабря. Вернуть налог в бюджет могут только они или правительство, а правительство выступает против него.