MEGOGO эксклюзивно покажет матч «Атлетико» — «Барселона»

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Атлетіко — Барселона

В воскресенье, 8 ноября, «Атлетико» примет «Барселону» на мадридском стадионе «Рияд Эйр Метрополитано». Это центральный матч 12-го тура испанской Ла Лиги, и в Украине его будет транслировать только MEGOGO — официальный вещатель чемпионата.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а комментировать его будут Вадим Шевякин и Александр Мельниченко. За полчаса до начала, в 21:30, в эфир выйдет предматчевая студия, а ее ведущие вернутся также в перерыве и после финального свистка.

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Посмотреть игру можно на канале «MEGOGO Футбол Перший», который входит в подписки «MEGOPACK», «MEGOPACK Y», «MEGOPACK N+S» и «Спорт». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе в подразделе «Футбол» раздела «Спорт».

В Мадриде встретятся первая и вторая команды турнирной таблицы. «Барселона» выиграла 10 из 11 стартовых матчей сезона, а единственное поражение потерпела от мадридского «Реала» (1:2). «Атлетико» отстает от каталонцев на два очка. Игра также сведет лучшую атаку чемпионата с самой надежной обороной: «Барселона» забила 46 голов, а «Атлетико» пропустил всего восемь.

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По мнению Шевякина, после победы «Реала» в Эль Класико борьба за чемпионство в Ла Лиге обострилась, а в воскресенье сыграют между собой еще два претендента на титул. Комментатор напомнил, что в прошлом году «Атлетико» выбил «Барселону» из двух кубковых турниров, а их последние встречи получались непредсказуемыми и решающими. «Этот матч на „Метрополитано“ еще не решит судьбу борьбы за трофей, но точно станет главным событием и украшением футбольных выходных», — считает Шевякин.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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