Google выпустила видеогенератор Gemini Omni 1.2 Flash и снизила цену генерации на 30%

5 ноября Google открыла общий доступ к видеогенератору Gemini Omni 1.2 Flash в Gemini API и сервисе Gemini for business — впервые для моделей линейки Gemini Omni. Секунда видео с разрешением 720p обходится разработчикам в 0,07 доллара — на 30% дешевле, чем у предыдущей версии.

Помимо цены, сэкономить помогает сам порядок работы с моделью. Сначала черновик ролика быстро создают с разрешением 360p или 720p, а неудачную деталь исправляют следующим запросом, не генерируя всё видео заново. Самые удачные варианты затем масштабируют до 1080p или 4K.

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Максимальная продолжительность роликов выросла до 15 секунд. Предыдущая модель Gemini Omni 1.1 Flash, которую Google выпустила в конце августа, создавала видео до 10 секунд. Теперь длительность можно задать с шагом в одну секунду — от 3 до 15 секунд. По замыслу разработчиков, этого достаточно, чтобы за один раз сгенерировать полноценный рекламный ролик или короткий видеообзор товара.

Направлять генерацию можно образцами — изображениями персонажей, товаров или стиля, фрагментами движения длиной до трёх секунд и звуковыми подсказками. Эти детали модель сохраняет от первого до последнего кадра. В частности, лица героев, их одежда, надписи на упаковке и фирменные цвета остаются неизменными даже при другом ракурсе. Благодаря этому компания предлагает превращать имеющиеся фото товаров в рекламные ролики и видео с виртуальной примеркой вещей.

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Готовый ролик теперь дорабатывают в диалоге с моделью. Следующим запросом в нём можно заменить товар или фон, настроить другое освещение, погоду или соотношение сторон. Такие правки работают и для 15-секундных видео, поэтому варианты рекламы для разных аудиторий и площадок не придётся создавать с нуля.

Диалоги в роликах тоже звучат естественнее, а губы персонажей точнее двигаются в такт речи, причём каждого из собеседников можно настроить отдельно. Кроме того, модель выполняет сложные непрерывные движения камеры — например, пролёт от первого лица, плавное отдаление или облёт объекта — и значительно реже допускает нежелательные склейки.

Gemini Omni 1.2 Flash уже встраивают в продукты Google. В видеоредакторе Google Vids 15-секундные ролики можно генерировать без доплаты всем, у кого есть аккаунт Google или Google Workspace. В приложении Gemini модель постепенно открывают для подписчиков Google AI Ultra. Работает она также в сервисе Flow и рекламном кабинете Google Ads. Каждый ролик получает невидимый для зрителя водяной знак SynthID, которым Google помечает контент, созданный искусственным интеллектом. При этом компания признаёт, что модель пока хуже воспроизводит быстрые спортивные сцены, внезапные изменения сценария и сложную физику, и разработчики продолжают над этим работать.