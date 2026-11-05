Sony выпустила проводные наушники MDR-3R в стиле модели из первого Walkman

Sony начала продавать наушники MDR-3R — проводную модель, которая внешне повторяет MDR-3 к первому плееру Walkman 1979 года. Она стоит 59,99 доллара, а лимитированную версию, посвящённую сериалу Netflix «Очень странные дела», за 79,99 доллара пока можно только предзаказать.

Первым кассетным плеером Walkman была модель TPS-L2, и вместе с ней продавали наушники MDR-3L2. MDR-3 — общее название для них и двух родственных моделей. MDR-3R повторяет их внешний вид, и даже упаковка и инструкция оформлены так же, как у оригинала. В коробке лежат два комплекта амбушюр, синие и оранжевые, так что владелец может менять цвет наушников. От оригинала новинка унаследовала и лёгкую конструкцию открытого типа, с которой удобно слушать музыку часами.

- Реклама -

Марку Walkman Sony развивает до сих пор. Так, в октябре компания показала три новых плеера этой серии, самый дорогой из которых получил медный корпус с золотым покрытием и стоит 5,9 тыс. долларов.

Главное отличие MDR-3R от оригинала — подключение через USB-C. Наушники работают со смартфонами и другими устройствами, которые поддерживают стандарт передачи звука USB Audio Class 1.0. Заряжать их, создавать пару или обновлять прошивку не нужно — именно за такую простоту, по мнению Sony, проводные наушники снова и ценят. Кроме того, на кабеле расположены микрофон для звонков и пульт управления. При этом подключать новинку к плеерам Walkman Sony не советует.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Разрабатывая MDR-3R, инженеры Sony взяли за основу технические характеристики MDR-3 и установили такие же 23-миллиметровые динамики. Поэтому звучание новинки близко к оригинальному, хотя его немного подстроили под вкусы современных слушателей.

Sony Electronics

Дизайн версии в честь «Очень странных дел» Sony создала по мотивам наушников героини сериала Макс и его таинственного параллельного мира (Upside Down). Компания выгравировала на корпусе его логотип, сделала амбушюры красно-чёрными и подготовила для наушников отдельную упаковку.

Для корпуса наушников Sony частично использовала переработанный пластик, а упаковку сделала совсем без него. Базовую модель в США и Канаде продают Sony, Amazon, Best Buy и другие официальные дилеры. Лимитированную можно заказать у Sony, Netflix и в американском Amazon. О продажах наушников в Украине компания не сообщала.