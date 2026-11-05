OpenAI представила модель Images 2.6, которая умеет создавать GIF-анимации

OpenAI обновила генератор изображений в ChatGPT, Codex и API до версии Images 2.6. В ChatGPT и Codex новая модель уже доступна во всем мире на всех тарифах — в веб-версии, а также в приложениях для компьютеров и смартфонов.

По сравнению с предыдущей версией Images 2.6 генерирует изображения на 50% быстрее. Разработчикам в API она доступна в двух вариантах. Первый, GPT-Image-2.6 Flare, рассчитан на скорость. При низком уровне качества он создает изображение всего за шесть секунд. Кроме того, Flare лучше располагает элементы на плакатах, фото товаров и в других профессиональных материалах.

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Второй вариант, GPT-Image-2.6 Sunburst, предназначен для задач, где важны детализация и точность. При среднем или высоком уровне качества он дает лучший результат и надежнее сохраняет облик персонажей, товаров и фирменных элементов при последовательных правках. Точнее редактировать изображения позволяла уже предыдущая версия Images 2.5, которую OpenAI выпустила в сентябре.

Главная новинка Images 2.6 — GIF-анимации. OpenAI адресует их прежде всего маркетологам и авторам контента. Так можно оживить фирменного персонажа для рекламной кампании, сделать мем для соцсетей или анимированную раскадровку, чтобы отработать движения героя еще до начала работы над видео. Для этого модель генерирует набор последовательных кадров (спрайт-лист), из которого складывается зацикленная анимация. Основой для анимации может стать даже простой эскиз от руки.

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Introducing ChatGPT Images 2.6

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Еще до запуска Images 2.6 опробовали в раннем доступе фоторедактор Picsart и сервисы для генерации контента fal и Higgsfield. Платформа OpenArt подготовила с ее помощью примеры GIF-анимаций. Позже модель также появится в сервисе Figma Weave.

Для разработчиков обновление расширяет и набор инструментов редактирования. В частности, в API появилась разметка изображений (image markup), которая до сих пор была только в ChatGPT. Она позволяет точно отметить место, где нужна правка. Готовые изображения теперь можно экспортировать в векторный формат SVG и использовать на сайтах, в приложениях и в печатных материалах.

Еще одна новинка в API — параметр сложности (complexity). Он определяет, насколько тщательно модель планирует сцену перед генерацией. Низкое значение параметра подходит для быстрых правок, среднее и высокое — для изображений с множеством объектов или ограничений. В отличие от параметра качества, который отвечает за детализацию, сложность задает, сколько элементов будет на изображении. Для большинства правок OpenAI советует сочетать низкую сложность с тем уровнем качества, который нужен проекту.

Каждую неделю пользователи ChatGPT, Codex и API создают 4 млрд изображений — в среднем более полумиллиарда в день, отметили в компании. Цены на Flare и Sunburst OpenAI опубликовала отдельно.