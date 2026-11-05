Netflix тестирует в приложении для телевизоров рекомендации на основе ИИ

3 ноября Netflix начал открывать доступ к новому разделу AI Discover в приложении для телевизоров. Фильмы и сериалы в нем советует искусственный интеллект, а первой раздел получила небольшая группа подписчиков в США, которые смотрят Netflix на английском на совместимых моделях.

Вкладка «Discover» расположена в верхнем меню и отмечена красным значком в виде драгоценного камня и надписью «New». Когда зритель ее открывает, на экране появляются темы, и каждую сопровождает фрагмент фильма или сериала. Одни темы соответствуют настроению, например «Something Light» («Что-нибудь легкое») или «Scare Me» («Напугай меня»). Другие зависят от того, с кем зритель смотрит («Family Movie Night» — семейный киновечер) или сколько у него свободного времени («Quick Watches» — короткий просмотр). Остальные отражают новинки, популярное на платформе или то, что зритель недавно смотрел.

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Выбрав тему, зритель видит подборку подходящих фильмов и сериалов. Ее можно уточнить с помощью более конкретных тем, которые появляются дальше, или полностью обновить кнопкой «Something Different». Рядом с кнопками «Play» и «My List» у каждого фильма или сериала есть еще одна — «Tune Your Recommendations». С ее помощью зритель сохраняет рекомендацию или просит больше ее не показывать, и AI Discover запоминает такой отказ.

Темы, по словам Netflix, помогает создавать искусственный интеллект, а логику подборок сервис будет объяснять зрителям. В основе AI Discover — новый «интеллектуальный уровень», который компания разрабатывает сама. Он в реальном времени реагирует на то, что сообщают пользователи, и постоянно обучается. Сам раздел Netflix называет своей «тестовой кухней». Здесь компания пробует новые способы поиска контента, а отзывы зрителей должны подсказать, какие из них оставить, доработать или предложить дальше. Часть этих решений со временем может появиться в основном интерфейсе сервиса.

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В ближайшие недели Netflix обещает постепенно открывать AI Discover для более широкого круга зрителей. Как уточняет Variety, позже вкладка должна появиться и в других регионах. Машинное обучение для рекомендаций Netflix использует давно, но AI Discover — первая функция, которую компания прямо представляет зрителям как ИИ-инструмент. Общаться с ней, как с чат-ботом, не получится, а в детских профилях AI Discover не будет. По мнению издания, так сервис хочет увеличить общее время просмотра, ведь в последние кварталы каждый подписчик в среднем смотрит Netflix меньше.

Запуск пришелся на непростой для компании период. В частности, в октябре Netflix объявил о сокращении около тысячи сотрудников, примерно 6% штата. Тогда же компанию покинула директор по контенту Бела Баджария. Новым директором по контенту стал Питер Райс, бывший топ-менеджер Disney и Fox. Перед ним поставили задачу вернуть Netflix к более быстрому росту. Одновременно в прессе появлялись сообщения о напряжении между инженерами из Кремниевой долины и командой в Лос-Анджелесе, которая отвечает за контент. По этим данным, руководители в последнее время вмешиваются в работу алгоритма рекомендаций, чтобы продвигать отдельные фильмы, сериалы или жанры.

Искусственный интеллект Netflix привлекает и к производству. В июле компания сообщила, что генеративный ИИ использовали при создании около 300 фильмов и сериалов из библиотеки сервиса. А в марте Netflix приобрел кинотехнологический стартап Бена Аффлека InterPositive за 587 млн долларов. Эта компания разрабатывает ИИ-инструменты для съемок фильмов и сериалов.