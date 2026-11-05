Китайская компания поможет России выпускать собственные SIM-карты

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Китайська компанія налагодила для Росії випуск SIM-карт

Российско-китайское предприятие в Москве может выпускать до 150 тыс. SIM-карт в сутки и уже поставляет их мобильным операторам России и заказчикам из стран СНГ. Об этом говорится в сообщении особой экономической зоны «Технополис Москва», где расположено производство.

Открыла его компания «Исткомпис Рус», которая представляет в России китайскую группу Eastcompeace. В пресс-релизе группу называют одним из мировых лидеров в производстве смарт-карт. Московский цех компании площадью более 2 тыс. кв. м разделен на два сектора. В одном выпускают обычные SIM-карты, во втором — чипы формата MFF2, которые встраивают в устройство еще при его сборке.

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За год завод способен выпустить до 50 млн карт. Чтобы нарастить выпуск, компания в ближайшее время закупит дополнительное оборудование — это должно увеличить мощность производства еще на 60%.

«Исткомпис Рус» также участвует в проекте «Российская SIM-карта». В его рамках для карт разработали специальную операционную систему, которая работает со встроенным модулем шифрования (криптоядром). Кроме того, компания — основной поставщик SIM-чипов с профилем ГЛОНАСС. Эти чипы устанавливают в навигационное оборудование автомобилей российского производства.

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Следующим шагом предприятие планирует полностью перенести в Россию производство eSIM-профилей — данных цифровой SIM-карты, которые загружают в смартфон без пластиковой карточки. Шифрование в этих профилях должно работать на российских криптографических алгоритмах. Для eSIM российские власти тем временем готовят и новые правила. В июне они предложили ограничения для этих карт, а также для SIM-карт, через которые устройства обмениваются данными между собой (M2M).

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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