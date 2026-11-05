Хакеры взломали украинский сервис аналитики Plerdy, чтобы атаковать смартфоны

С 27 августа по 3 сентября 2026 года трекер Plerdy на тысячах преимущественно украинских сайтов загружал посетителям вредоносный скрипт. Из-за него владельцы смартфонов без последних обновлений системы и браузера рисковали лишиться паролей, cookie и личных данных, говорится в отчете французской компании по кибербезопасности Sekoia.

Кампанию Sekoia с уверенностью от умеренной до высокой связывает с группировкой APT29, известной также как Midnight Blizzard и Cozy Bear. Ее деятельность приписывают Службе внешней разведки России. Этот вывод компания основывает на двух находках. Во-первых, на одном из взломанных сайтов сохранились следы кампании APT29 2025 года. Во-вторых, аналитики Google заметили сходство с атакой этой группировки на государственные сайты Монголии в 2024 году. Расследование Sekoia вела вместе с правительственной командой реагирования на компьютерные инциденты CERT-UA.

- Реклама -

Среди ресурсов с трекером Plerdy Sekoia обнаружила сайты армии, Сил специальных операций, военного рекрутинга и оборонных производителей, в частности беспилотников. Впрочем, компания так и не выяснила, атаковали ли хакеры посетителей конкретных сайтов намеренно или собирали данные со всех незащищенных смартфонов подряд.

Plerdy был не единственным каналом. С другого началось и само расследование — со взломанного сайта украинской газодобывающей компании. Хакеры встроили в его шаблон тот же скрипт. Взломанными оказались также сайты отраслевой ассоциации химической промышленности США, болгарского ресурса военной тематики и чешского ультраправого движения.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Еще два сайта хакеры подделали. Подделки показывали содержимое настоящих ресурсов, но добавляли на каждую страницу вредоносный скрипт. Первая из них копировала сайт к 250-летию независимости США, вторая — сайт лондонского отеля Raffles London at The OWO. Отель расположен рядом с Министерством обороны Великобритании и резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.

Сам скрипт определял операционную систему и версию браузера посетителя, после чего сервер хакеров отправлял подходящий эксплойт, то есть программу для взлома через уязвимость. На Android атака срабатывала только в Chrome версий от 139 до 145, кроме 143-й. Сначала хакеры использовали уязвимость CVE-2026-3910 в движке V8, чтобы выполнить код в браузере. Затем уязвимость CVE-2025-27038 в драйвере графического процессора Qualcomm Adreno позволяла им выйти из песочницы, то есть изолированной среды, в которой Chrome открывает страницы. Поэтому под угрозой были только смартфоны на чипах Snapdragon. Если эксплойт распознавал Samsung Galaxy S25 Ultra, взлом прекращался.

После взлома на смартфон попадала вредоносная программа, которую Sekoia назвала AndroSnitch. Она копировала из Chrome cookie, сохраненные учетные данные и историю посещений. Вместе с ними программа забирала системный файл с паролями от Wi-Fi-сетей, к которым подключался смартфон. Закрепиться в системе она не пыталась.

Владельцев iPhone атаковали двумя цепочками эксплойтов. Первая из них похищала cookie на iOS 16.7, хотя способна работать на версиях от 16.0 до 17.4. Вторая на iOS 18.5 похищала почти все данные — SMS и iMessage, письма, базы WhatsApp и Telegram, пароли, контакты, историю звонков, геолокацию, фото и файлы iCloud Drive. В основе второй цепочки — набор эксплойтов DarkSword, который, по предположению Sekoia, создал коммерческий разработчик шпионских программ.

Все уязвимости из этой кампании производители закрыли еще до ее начала, поэтому обновленным смартфонам атака не угрожала. Этим она отличается от взлома смартфонов Pixel, о котором в сентябре сообщила Google, — тогда хакеры воспользовались ранее неизвестной уязвимостью. CVE-2026-3910 Google закрыла в Chrome 146 в марте 2026 года, а исправление для драйвера Adreno вошло в бюллетень безопасности Android за август 2025 года. Проверить версию Chrome на Android можно в разделе «Настройки» → «О браузере Chrome».