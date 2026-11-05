Bluetooth HDT почти вчетверо ускорит передачу данных между гаджетами

4 ноября отраслевое объединение Bluetooth SIG утвердило технологию High Data Throughput (HDT). Она повышает максимальную скорость передачи данных в Bluetooth LE с 2 до 7,5 Мбит/с и стала необязательной функцией стандарта Bluetooth Core 7.0.

Bluetooth Low Energy (LE) — энергосберегающая разновидность Bluetooth, которую используют в беспроводных наушниках, смарт-часах, фитнес-браслетах и датчиках. До сих пор самым быстрым в нем был режим 2M PHY. Теперь HDT добавляет к нему новый физический уровень радиосвязи с более устойчивыми схемами модуляции, поэтому за то же время устройства будут передавать почти вчетверо больше данных.

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Как отметил исполнительный вице-президент Samsung Electronics Джунсук Ким, значение HDT не сводится к скорости. В частности, технология эффективнее использует радиочастоты, поэтому на тех же частотах устройства смогут обмениваться большим объемом данных. Она также должна экономить энергию. Чем быстрее устройство передает данные, тем меньше времени на передачу работает его радиомодуль и тем дольше он остается в режиме низкого энергопотребления. Кроме того, связь должна стать устойчивее в сложных условиях.

Первым применением HDT должен стать стандартизированный премиальный беспроводной звук, который Bluetooth SIG ожидает в 2027 году. Этот стандарт предусматривает форматы без потерь и высокого разрешения, а также многоканальный объемный и пространственный звук. Сейчас за передачу аудио в Bluetooth LE отвечает стандарт LE Audio. Поддержку этого стандарта Microsoft добавила в Windows 11 еще в августе 2025 года.

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Помимо аудио, Bluetooth SIG видит применение HDT в устройствах дополненной и виртуальной реальности, гаджетах с искусственным интеллектом, промышленных системах и обычной бытовой электронике. Три таких сценария описал исполнительный вице-президент Nordic Semiconductor Эйвинд Стрём. По его словам, с HDT смарт-часы могли бы за считаные секунды передать на смартфон показатели многочасовой тренировки, а умные очки — пересылать данные на обработку для более сложных функций ИИ. А устройство умного дома обновляло бы прошивку почти незаметно для владельца.

Поскольку HDT — необязательная функция Core 7.0, поддерживать ее устройства с новой версией стандарта не обязаны. Новые версии стандарта объединение выпускает регулярно. Спецификации Bluetooth Core 6.2, например, оно обнародовало в ноябре 2025 года.