YouTube может выпустить отдельное социальное приложение Tamba

Издание Android Authority изучило код YouTube для Android версии 21.44.534 и обнаружило в нем признаки самостоятельного приложения Tamba. Судя по строкам кода, Google закладывает в него функции соцсети — собственные публикации, обмен фото и видео и переписку один на один или в группах.

Среди ресурсов YouTube журналисты нашли логотип Tamba для верхней панели. Он состоит из названия, набранного жирным шрифтом, и волнистой фигуры, словно нарисованной от руки, с вырезанной посередине кнопкой воспроизведения. Ту же фигуру без надписи содержит отдельное изображение, которое может стать значком приложения. В таком же стиле выполнены 38 новых иконок, в том числе для главной страницы, поиска, камеры, входящих сообщений, чата, стикеров и микрофона. По оценке издания, такой набор указывает на навигацию, более близкую к Instagram, чем к YouTube.

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Логотип привязан к пакету com.google.android.youtube.sandbox, который код YouTube рассматривает как отдельное приложение. Программа проверяет, запущена ли она под этим пакетом, и в зависимости от этого меняет поведение. Для пакета предусмотрены и собственные поисковые подсказки и механизмы обмена файлами, как у самостоятельного приложения. Еще два идентификатора, ANDROID_SANDBOX и IOS_SANDBOX, говорят о том, что Google может готовить версии Tamba и для Android, и для iPhone.

Лучше всего замысел Tamba раскрывают десятки новых типов уведомлений, свойственных скорее соцсети, чем видеоплатформе. Судя по ним, пользователи смогут подписываться друг на друга, отправлять и одобрять запросы на подписку, а также ставить сердечки публикациям и комментариям. Запросы на подписку намекают на закрытые профили, которых в YouTube сейчас фактически нет. Еще одна строка говорит о том, что на человека можно будет подписаться даже до его регистрации в сервисе, а ответить на комментарий — голосовым сообщением или коротким видео Shorts.

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В то же время название пакета указывает на эксперимент. Песочницей (sandbox) в программировании называют изолированную среду, где испытывают новое, не затрагивая основной продукт, а иконки Tamba в коде помечены словом experimental. Поэтому, по мнению Android Authority, YouTube может отрабатывать здесь социальные функции, возможно, на ограниченном круге пользователей. При этом на простую тестовую сборку YouTube это приложение не похоже. Для такой сборки в коде есть отдельный пакет, а у Tamba есть собственные функции и экраны знакомства для новых пользователей.

Часть таких возможностей уже появляется и в самом YouTube. В частности, сервис расширяет личные сообщения, через которые можно приглашать друзей и делиться видео, а групповые чаты компания обещала добавить в ближайшие месяцы. Еще в сентябре YouTube анонсировал более 15 функций, среди них собственные ленты и платные сообщества. Так что Tamba, как считают в Android Authority, может быть площадкой, где идеи проверяют, прежде чем добавить их в основное приложение.

Что означает название Tamba, неизвестно. В коде оно встречается только на логотипе, поэтому может оказаться временным. Не исключено и то, что функции Tamba в итоге появятся в основном приложении YouTube, а не отдельно. Когда и станет ли Tamba вообще доступным пользователям, пока сказать невозможно.