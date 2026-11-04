SpaceX планирует построить в США собственную общенациональную сеть 5G на оборудовании Qualcomm

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SpaceX and Qualcomm

4 ноября Qualcomm объявила, что SpaceX выбрала ее платформы Dragonwing для базовых станций наземной 5G-сети Starlink Mobile. В 2027 году компания Илона Маска начнет развертывать ее по всей территории США, а финансовые условия многолетнего соглашения стороны не раскрывают.

Базовые станции Starlink Mobile будут работать на двух платформах Qualcomm. Первая из них, QRU100, выполняет вычисления в радиомодулях с антеннами. Вторая, QDU100, проводит первичную обработку сигнала в блоке, который управляет этими модулями. Вместе с платформами Qualcomm поставит и собственное программное обеспечение физического уровня сети (Layer 1).

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Радиомодули сети получат по 64 канала передачи и приема сигнала (64T64R). Такое большое количество антенн на одной станции (технология Massive MIMO) должно расширить покрытие и позволить большему числу абонентов пользоваться связью на тех же частотах. По оценке Qualcomm, обе платформы к тому же экономят электроэнергию, поэтому развертывание тысяч новых площадок должно обойтись дешевле.

Сеть будут развертывать в несколько этапов и в разных частотных диапазонах. В Qualcomm считают, что архитектура базовых станций станет основой и для будущих сетей 6G. В свою очередь, старший вице-президент Starlink Майкл Николлс заявил, что компания строит первую общенациональную сеть, которая полностью объединит спутниковую и наземную связь. По его словам, сотрудничество с Qualcomm должно ускорить разработку базовых станций.

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Для Qualcomm соглашение со SpaceX — одно из самых заметных в сегменте инфраструктуры 5G. До сих пор компанию знали прежде всего по модемам и радиочипам для смартфонов, а не по оборудованию для сетей операторов, отмечает CNBC. С тех пор как в 2020 году Qualcomm активнее взялась за этот рынок, ее клиентами стали Verizon, Dish и британская Vodafone.

Сколько новых вышек понадобится для сети и кто из их владельцев станет партнером SpaceX, компания пока не сообщила. В конце октября стало известно, что Starlink Mobile ведет переговоры об аренде около 80 тыс. вышек.

Собственная наземная сеть нужна SpaceX, чтобы конкурировать с крупнейшими мобильными операторами США — Verizon, AT&T и T-Mobile. Через спутники Starlink абоненты пока не получают такого покрытия для звонков, видео и передачи данных, какое дают наземные сети этих операторов. В октябре SpaceX договорилась приобрести лицензии на частоты 800 МГц по всей стране, а в начале ноября Washington Post сообщила, что компания может купить мобильного оператора Boost Mobile у EchoStar.

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Редакция Mediasat
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