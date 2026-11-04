Sony сворачивает продажи своего последнего проигрывателя UHD Blu-ray

Sony отметила свой последний проигрыватель для дисков UHD Blu-ray (4K Blu-ray), модель UBP-X700/K, как отсутствующий на сайтах в США, Германии, Нидерландах и скандинавских странах. На польском сайте компании модель значится как «конец серии», пишет издание FlatpanelsHD.

Впрочем, на сайтах Sony в Великобритании, Испании и Италии проигрыватель пока продается. Еще раньше, 22 октября, компания прекратила поставки этой модели в Японии. С тех пор японский интернет-магазин Sony показывает ее как отсутствующую, а пополнение запасов не планируется. Первым об этом сообщил магазин Sony Shop Kunkoku.

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Британское подразделение Sony в ответ на запрос журнала Forbes заявило, что такого решения компания публично не объявляла, а слухи комментировать не намерена. При этом сторонние магазины в США и Великобритании, по данным издания, проигрыватель еще продавали. Автор материала предполагает, что на судьбу модели могло повлиять выделение телевизионного бизнеса Sony в совместное предприятие Bravia Inc. Контроль над ним получила китайская TCL.

UBP-X700/K вышел в Японии 17 мая 2025 года как упрощенная версия UBP-X700 2018 года. В отличие от оригинала, в нем нет встроенных приложений для потокового видео, в том числе YouTube. Проигрыватель воспроизводит диски UHD Blu-ray с разрешением 3840 × 2160 пикселей в форматах HDR10 и Dolby Vision. С совместимым AV-ресивером он также передает звук Dolby Atmos и DTS:X. Кроме того, проигрыватель читает обычные Blu-ray, DVD, CD и SACD.

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Этот проигрыватель — не первая техника для дисков, от которой отказывается Sony. Так, в феврале 2026 года компания объявила, что постепенно прекратит поставки всех Blu-ray-рекордеров и новых моделей выпускать не будет. После этого Panasonic не справлялась со спросом на свои рекордеры. Обычные проигрыватели Blu-ray и DVD Sony продолжает продавать.

Из техники Sony диски UHD Blu-ray воспроизводит еще PlayStation 5 с дисководом, но без поддержки Dolby Vision. Однако и для этой консоли компания отказывается от выпуска игр на дисках. С 2028 года новые игры для PlayStation будут выходить только в цифровом виде, поэтому PlayStation 6, как ожидают в отрасли, дисковода не получит.

Другие крупные производители ушли с этого рынка раньше. LG, Samsung и Oppo уже прекратили выпуск всех своих проигрывателей UHD Blu-ray, а Panasonic продолжает их продавать.