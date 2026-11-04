Китай запретит IPTV-платформам показывать рекламу при включении телевизора

23 октября Государственное управление радио и телевидения Китая утвердило временные правила для IPTV-сервисов, сообщает китайское издание MyDrivers со ссылкой на регулятора. Согласно им, с 27 ноября поставщики IPTV-платформ должны сразу после включения телевизора показывать прямой эфир на весь экран, а не рекламу.

Правила разделяют две стороны услуги. Одна управляет платформой вещания и отвечает за то, что на ней показывают. Другая передает сигнал индивидуальным, домашним и корпоративным абонентам по выделенной сети IPTV. Запрет рекламы при включении и большинство требований к интерфейсу касаются именно первой стороны.

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Помимо прямого эфира после включения, платформа должна предусмотреть переход к записям пропущенных передач. Зритель сможет и сам выбрать, что увидит первым, — прямой эфир или интерактивную главную страницу. Оформление этой страницы, навигация, строка состояния и блоки рекомендаций должны соответствовать требованиям регулятора.

Отдельные требования касаются телевизоров и пульта. В частности, смарт-телевизоры должны поддерживать приоритетный показ прямого эфира телеканалов и позволять удобно изменить это в настройках. Платформы и операторы связи также должны упростить управление с пульта, чтобы к этому эфиру можно было перейти одной кнопкой.

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Ту же идею регулятор продвигает и на уровне оборудования. В сентябре стало известно, что он вместе с Министерством промышленности и информатизации КНР разрабатывает стандарты телевизоров, которые будут принимать телеканалы без отдельной приставки. В основе этих стандартов — принцип «один телевизор и один пульт».

Еще один блок правил касается платных услуг. На главной странице платформа должна выделить зону бесплатного контента и в первую очередь рекомендовать в ней качественные передачи. Платных разделов должно стать меньше, цену передач следует указывать четко, а работу зоны приложений, оформление заказов и оплату — упорядочить.

Избавиться от рекламы в интерфейсе телевизоров пытаются и сами зрители. В октябре владельцы смарт-телевизоров начали отключать рекламу с помощью ИИ-агентов. Такие проекты, как cleanyourtv и dumbtv, убирают ее вместе с лишними программами.