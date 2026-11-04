Huawei начала проектировать базовые станции по закону Тау, который раньше применяла к чипам

28 октября на мероприятии Decoding China 2026 вице-президент Huawei Фан Сян рассказал, что компания впервые применила закон Тау в архитектуре базовых станций мобильных сетей. До сих пор по этому принципу Huawei разрабатывала собственные чипы.

Закон масштабирования Тау (Tau Scaling Law) — подход Huawei к проектированию микросхем, альтернативный традиционным методам. Его суть — сжатие времени. Для этого инженеры сокращают путь, который данные проходят между частями микросхемы, и устраняют простои, когда вычисления ждут передачи. Масштабы внедрения этого принципа в начале октября раскрыл глава потребительского подразделения Huawei Ричард Юй. По его словам, компания уже наладила серийный выпуск 381 чипа для смартфонов, сетевого оборудования, автомобилей и систем искусственного интеллекта. К 2031 году Huawei рассчитывает благодаря этому подходу достичь плотности транзисторов, как у техпроцесса 1,4 нм, не прибегая к самым современным литографическим машинам.

- Реклама -

Фан Сян, который также возглавляет комитет по управлению бизнесом беспроводных сетей Huawei, назвал три направления, на которых компания сосредоточилась, развивая технологии для мобильных сетей. Это одинаковое качество связи для пользователей, экологичное и компактное оборудование и максимальная спектральная эффективность, то есть больше переданных данных в той же полосе частот. Закон Тау, по его словам, может сыграть здесь заметную роль. В частности, новый подход должен уменьшить влияние помех, которые возникают при одновременной работе множества частот, сот и абонентов и ограничивают пропускную способность сети. Для этого новую архитектуру базовых станций Huawei объединила с собственным решением OSCAR. Вместе они должны оптимально и динамически распределять ресурсы по всей сети.

Кроме того, Huawei разработала собственные высокоскоростные разъемы и шину с низкой задержкой. Вместе они образуют систему соединений, которая позволяет в реальном времени обмениваться большими объемами данных. По данным South China Morning Post, новый подход Huawei уже воплотила в серии плат обработки сигнала UBBPi для базовых станций. В компании отмечают, что такие платы потребляют на 40% меньше энергии, а среднее качество работы сети для пользователей вырастает в 1,3 раза.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Новая архитектура — не первая разработка Huawei для мобильных сетей в этом году. В конце июня компания представила технологию GigaUplink, которая в пять раз ускоряет восходящий канал, то есть передачу данных от абонента к сети. Свое выступление Фан Сян завершил обещанием и дальше совершенствовать беспроводные сети вместе с партнерами со всего мира.