AT&T и AST SpaceMobile впервые в отрасли переключили смартфон с вышки на спутник без обрыва связи

21 октября в штате Вашингтон AT&T и AST SpaceMobile испытали переключение обычного смартфона с наземной базовой станции на спутник, и активное соединение при этом не оборвалось. AT&T обнародовала результаты 2 ноября и назвала это переключение первым в отрасли.

У других операторов переход между наземным и спутниковым покрытием может оборвать звонок или прервать сеанс передачи данных. Компании стремятся, чтобы сеть делала это незаметно для абонента, без смены настроек и отдельного терминала. Речь идёт о технологии прямой связи смартфона со спутником (direct-to-device) — аппарат на орбите обслуживает телефон так же, как наземная вышка.

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Seamless Handoff AST SpaceMobile + AT&T: From terrestrial to satellite

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Ранее через спутники BlueBird компании уже передавали на серийные смартфоны голосовые звонки, текстовые сообщения и видеозвонки. В мае AST SpaceMobile также увеличила скорость загрузки данных со своих аппаратов до 98,9 Мбит/с. На этот раз инженеры проверяли, можно ли перенести уже установленное соединение из одной сети в другую так, чтобы телефону не пришлось начинать сеанс заново.

Наземную сеть для испытания обеспечила AT&T, спутниковую — AST SpaceMobile. Ericsson поставила AT&T радиооборудование и оборудование ядра сети, а также систему автоматизации, которая управляет переключением. По данным компаний, она сокращает переход между наземным и спутниковым покрытием с секунд до миллисекунд. Nokia предоставила AST SpaceMobile технологии радиодоступа и программное обеспечение, которое сопровождает абонента при переходе между зонами покрытия.

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Спутники BlueBird работают на низкой околоземной орбите и фактически выполняют роль базовой станции. Сигнал обычного телефона слабый, поэтому AST SpaceMobile устанавливает на аппараты большие фазированные антенные решётки. По словам компании, это крупнейшие антенны связи, когда-либо развёрнутые на низкой орбите. Спутник принимает сигнал телефона и отправляет его на наземную станцию-шлюз, а оттуда трафик поступает в сеть оператора.

Первые пять коммерческих спутников BlueBird вывели на орбиту в 2024 году. С тех пор AST SpaceMobile развёртывает аппараты следующего поколения. Они рассчитаны на пиковую скорость передачи данных свыше 150 Мбит/с на одну зону покрытия. Эта цифра описывает возможности сети в целом и не является гарантией для отдельного телефона.

AT&T планирует использовать спутники прежде всего в отдалённых и труднодоступных районах, куда не дотягивается наземная сеть. Коммерческий директор AST SpaceMobile Уэйн Торсен отметил, что спутниковая сеть даст спасателям и другим экстренным службам дополнительную резервную связь.

Старший вице-президент AT&T по сети Роберт Уолтерс назвал успешное переключение важным этапом, но не финишем. Коммерческого сервиса пока нет, поэтому дальше компания переходит к бета-тестированию, а затем — к полноценному запуску. Сроков обе компании не называют. В июле AST SpaceMobile отложила запуск сервиса на 2027 год из-за аварии ракеты New Glenn компании Blue Origin.