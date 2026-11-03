Спутниковый интернет Amazon Leo заработает в странах Балтии в 2027 году

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Amazon Leo
Фото: PCMag

К середине 2027 года спутниковая сеть Amazon Leo, которую раньше разрабатывали под названием Project Kuiper, начнёт обслуживать абонентов в трёх странах Балтии. Первыми доступ получат Литва и Латвия, а Эстония присоединится на три месяца позже, сообщает литовский общественный вещатель LRT.

Представитель Amazon Leo в регионе Донатас Завяцкас рассказал, что компания рассчитывает как на предприятия, которые уже работают с технологиями Amazon, так и на новых клиентов. Подключиться к сети смогут и частные пользователи. Балтия — не первый регион, куда расширяется система. В сентябре Amazon Leo вышла на рынок Узбекистана, где её авторизованным дистрибьютором стал местный оператор Uztelecom.

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Amazon Leo — это группировка спутников на низкой орбите, с помощью которых компания планирует предоставлять широкополосный интернет по всему миру. По данным LRT, сети понадобится в 3,5 раза меньше аппаратов, чем у Starlink, однако в них используются более современные технологии. В октябре Amazon изготовила тысячный спутник для этой сети.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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