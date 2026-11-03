SpaceX может купить Boost Mobile, чтобы выйти на рынок мобильной связи США

SpaceX Илона Маска обсуждает с EchoStar продажу ее дочернего оператора Boost Mobile или другую сделку, связанную с его сетью. Так компания рассчитывает обойти отказ AT&T, T-Mobile и Verizon, которые не предоставили ей доступ к своим сетям, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В последние месяцы Маск лично обращался к руководителям Verizon и других крупнейших операторов страны. Он просил открыть SpaceX доступ к их сетям на правах виртуального оператора (MVNO) — компании, которая продает связь под собственным брендом, но пользуется чужой инфраструктурой. Все три оператора отказали, поскольку считают SpaceX угрозой для своего бизнеса.

- Реклама -

Этот отказ и привел SpaceX к EchoStar — давнему деловому партнеру компании. В сентябре 2025 года SpaceX приобрела у EchoStar лицензии на частоты примерно за 17 млрд долларов, а через два месяца докупила еще часть ее спектра за 2,6 млрд долларов. Отдельный пакет частот EchoStar продала AT&T. Эти сделки перечеркнули надежды регуляторов. После слияния T-Mobile и Sprint они ожидали, что четвертым общенациональным оператором США станет Dish, принадлежащий EchoStar.

Сам оператор Boost Mobile обслуживает около 7 млн абонентов. У него есть собственное облачное программное ядро сети 5G, то есть система, которая управляет соединениями и обрабатывает трафик. Кроме того, у Boost Mobile есть соглашения с AT&T и T-Mobile о работе в их сетях в качестве виртуального оператора. Однако, как отмечает The Washington Post, чтобы воспользоваться этими соглашениями, SpaceX может понадобиться согласие обоих операторов. Договоры аренды сети обычно не переходят к новому владельцу автоматически, поэтому отказ операторов может обернуться затяжными судебными разбирательствами.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

SpaceX нужен доступ к чужой сети, потому что собственных наземных частот компании не хватает, чтобы полноценно обслуживать абонентов в городах. Поэтому Starlink Mobile будет опираться прежде всего на спутники, работающие в диапазоне 2 ГГц, а частоты 800 МГц должны улучшить прохождение сигнала внутрь зданий. Параллельно компания ведет переговоры об аренде как минимум 80 тыс. площадок для вышек мобильной связи по всей стране.

Расширяет SpaceX и спутниковую часть сети. В начале октября Федеральная комиссия связи США (FCC) разрешила компании запустить до 15 тыс. спутников нового поколения, которые соединяются напрямую со смартфонами. Кроме того, SpaceX рассматривает возможность устанавливать маломощные базовые станции на уже имеющиеся терминалы Starlink. Это позволило бы сэкономить на строительстве наземных вышек.

Впрочем, публично T-Mobile угрозу со стороны SpaceX преуменьшает. Так, в конце октября гендиректор оператора Срини Гопалан заявил, что за пределами отдаленных сельских районов спутниковая связь во многом уступает фиксированному беспроводному доступу, то есть домашнему интернету через мобильную сеть. Среди ограничений спутников он, в частности, назвал размер зоны, которую покрывает один луч. Тем временем ни SpaceX, ни EchoStar новую сделку пока не подтвердили.