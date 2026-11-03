Россия потеряла второй спутник группировки «Рассвет»

30 октября в плотных слоях атмосферы сгорел спутник «Рассвет-3» №17, принадлежащий российской компании «Бюро 1440». Аппарат запустили 19 июля, и в космосе он провел три месяца и 11 дней, пишет Defense Express.

Его вывела на орбиту ракета «Союз-2.1б» в составе второй партии из 16 аппаратов. Вероятно, с тех пор спутник ни разу не включил двигательную установку и не скорректировал орбиту. Из-за сопротивления остатков атмосферы аппарат постепенно снижался, пока его высота не стала критической.

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Так же, не совершив ни одного маневра, завершил полет и первый потерянный аппарат группировки — «Рассвет-3» №4. Он сошел с орбиты 6 июня, а запустили его 23 марта в первой партии.

Помимо №17, долгое время снижался еще один спутник второй партии — №23. В середине октября сервис SONIKS прогнозировал, что два аппарата группировки вскоре сойдут с орбиты. Однако 20 октября, когда №23 опустился до 220 км, Россия спасла его, быстро подняв орбиту. Сейчас он находится на высоте около 300 км и продолжает подниматься.

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Остальная группировка разворачивается медленно. Из 30 спутников «Рассвет-3», которые остаются на орбите, 26 уже поднялись до 500 км. В ближайшее время к ним должен присоединиться и №11. Запланированная высота орбиты системы — 800 км, но сначала аппараты обеих партий собираются на 500 км. Там они расходятся друг от друга и занимают свои позиции, а затем должны одновременно подняться выше и распределиться по всей орбите. Поэтому, по мнению аналитиков издания, задержка на 500 км не означает, что миссия провалилась.

Даже на этой высоте спутники уже работают, хотя пока в тестовом режиме. «Бюро 1440» испытывает терминалы связи в отдаленных районах России. Кроме того, такие устройства, по имеющимся сообщениям, замечали на российских беспилотниках, атаковавших Украину. Российские власти позиционируют «Рассвет» как альтернативу Starlink и ранее заявляли, что группировка будет насчитывать 350 спутников, а затем ее расширят до 900. Начать коммерческую эксплуатацию системы в России планируют в 2027 году.

Defense Express считает потерю двух аппаратов обычным делом для первых серийных спутников и первых запусков. Для сравнения издание напоминает, как начинался Starlink. Во время первого запуска SpaceX вывела на орбиту 60 спутников, и 10 из них не достигли запланированных орбит. Часть аппаратов компания свела с орбиты намеренно, чтобы проверить, как работает их схождение.