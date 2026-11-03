Россия подала заявку на регистрацию спутниковой сети «Рассвет-4» из 374 аппаратов

29 октября российская администрация связи направила в Международный союз электросвязи (МСЭ) документы на новую низкоорбитальную сеть RASSVET-4. Именно для нее «Бюро 1440», разработчик местного аналога Starlink, может готовить новый спутник «Рассвет-4».

Оба документа значатся в открытом реестре МСЭ, куда заявки попадают сразу после подачи, еще до проверки и официального обнародования. Первый из них, RUS2026-85633, — предварительная информация для публикации. Ею страна уведомляет участников союза о будущей сети. Второй, RUS2026-85634, — запрос на координацию, с которого начинается согласование частот сети с другими странами.

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Согласно заявке, сеть будет насчитывать 374 спутника на высоте 800 км. Их распределят по 17 орбитальным плоскостям, по 22 аппарата в каждой. Документы раскрывают и первые характеристики антенн «Рассвет-4». Аппарат получит 12 лучей — семь для передачи данных и пять для приема. Обновлены в заявке и рабочие частоты.

Эксперты предполагают, что за заявкой стоит скорее не отдельная сеть, а подготовка к испытаниям «Рассвет-4». Новый аппарат должен работать в едином комплексе с «Рассвет-3». Вероятно, его доработали после неудачных первых запусков предыдущей модели.

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Первые спутники «Рассвет-3» Россия вывела на орбиту в марте, а в июле осуществила второй пакетный запуск. Из 32 аппаратов двух партий как минимум два уже сошли с орбиты и сгорели в атмосфере. Остальные 30 до сих пор не заняли расчетных позиций на высоте 800 км.

Официально «Бюро 1440» о разработке «Рассвет-4» не объявляло. Впрочем, еще в сентябре представители компании говорили, что совершенствуют конструкцию «Рассвет-3».

Следующий запуск российских спутников связи, по оценке аналитиков, состоится в ближайшее время, и на орбиту могут вывести именно «Рассвет-4». 8 октября «Бюро 1440» представило серийный терминал для группировки. Вместе с тем до полноценной работы всей системы еще далеко.