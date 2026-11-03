Исследователь раскрыл уязвимость Android, из-за которой одно SMS обрывает звонки

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Android
Фото: Depositphotos

Исследователь безопасности Марк Блах (Mark Blah) обнародовал подробности уязвимости CVE-2026-58882 в Android, которая позволяет удалённо нарушить работу мобильной связи на смартфоне. Google закрыла её в октябрьских обновлениях только для Android 14–17, а смартфоны с Android 12 и 13 остаются уязвимыми, пишет BleepingComputer.

Неофициально уязвимость назвали SMS of Death («SMS смерти»). Воспользоваться ею злоумышленник может без каких-либо действий владельца смартфона — достаточно, чтобы сообщение поступило на устройство. Такие атаки называют zero-click. Android обрабатывает вредоносное SMS ещё до того, как оно попадёт в папку «Входящие», поэтому владельцу сложно понять, что именно вызвало сбой.

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Причина уязвимости — некорректная проверка длины заголовка в функции WapPushOverSms.decodeWapPdu. Чтобы воспользоваться этой ошибкой, злоумышленник отправляет специально сформированное WAP Push-сообщение длиной восемь байтов. Разбирая его, система преобразует данные в 32-битное целое число со знаком и не проверяет, выходит ли оно за допустимые пределы. Число становится отрицательным, и из-за этого возникает критическое исключение NegativeArraySizeException. Оно аварийно останавливает процесс com.android.phone, который отвечает за мобильную связь. В результате сбоя обрываются текущие звонки, в том числе в экстренные службы.

Сбой может повторяться. По словам Блаха, так бывает, когда оператор связи снова пытается доставить вредоносное сообщение или когда Android заново обрабатывает сохранённые в памяти смартфона SMS. Удалить их можно вручную через инструмент для разработчиков Android Debug Bridge (ADB), но это под силу лишь технически подготовленным пользователям.

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Исследователь также опубликовал код, демонстрирующий атаку (proof-of-concept). Он позволяет отправлять вредоносные сообщения с другого Android-смартфона, поэтому владельцам устройств советуют установить последние обновления безопасности. При этом Google усиливает защиту Android и от мошеннических сообщений. В октябре компания анонсировала функцию, которая с помощью искусственного интеллекта будет проверять в Google Messages сообщения от незнакомцев.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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