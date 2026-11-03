Google обвинила китайского производителя в заражении более миллиона телеприставок

3 ноября подразделение киберразведки Google опубликовало отчет о ботнете XCPE из более чем 1,3 млн телевизионных приставок на Android. Бэкдор в их прошивках, по оценке исследователей, намеренно встраивала китайская Videostrong Technology, которая производит Android-технику по заказу других брендов. На прошлой неделе Google вместе с партнерами отключила серверы этого ботнета.

Зарабатывала Videostrong, по данным Google, на продаже доступа к зараженным приставкам. Производитель загружал на них модули преступных партнеров, а те накручивали показы рекламы, которую никто не видел, или незаметно превращали приставку в узел домашней прокси-сети. Через него чужой трафик выходит в интернет с IP-адреса владельца. Часть модулей устанавливала на устройство дополнительные вредоносные программы. Среди них был и прокси Popanet от NetNut, инфраструктуру которого отключили еще летом, когда ФБР и Google нейтрализовали ботнет NetNut.

- Реклама -

На этот раз Google подала иски и против управляющих серверов более десятка семейств вредоносного ПО, которое попадало на приставки через бэкдор. Такие модули распространялись и другими путями, поэтому, по оценке компании, злоумышленники потеряли доступ как минимум к 10 млн устройств за пределами XCPE.

Сам бэкдор (в части прошивок он значится как com.oemservice) находился в системном разделе и работал с системными правами. Если пользователь его удалял, после перезагрузки программа устанавливалась снова. Инструкции она получала через MQTT — легкий протокол обмена сообщениями для медленных и нестабильных сетей. Так операторы без ведома владельца устанавливали приложения, выполняли команды, делали снимки экрана и имитировали нажатия кнопок. Они также выгружали с устройств данные учетных записей, список установленных программ и системные журналы.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Обязательные тесты, которые Google требует от производителей сертифицированных Android-устройств, приставки Videostrong проходили благодаря пробелу в этих проверках. Производитель запутывал код (обфускация) и загружал вредоносную часть уже после первого запуска приставки. Перед установкой новых программ бэкдор еще и отключал проверку приложений Google Play Protect. Google подчеркивает, что речь идет не об ошибке разработчиков и не о действиях отдельного сотрудника. Вредоносное ПО годами стояло в разных моделях и брендах, а производитель держал для него отдельную инфраструктуру и постоянно менял настройки, чтобы избежать обнаружения.

Поэтому Google разорвала сотрудничество с Videostrong. Компании и ее будущим дочерним и связанным структурам запретили выпускать сертифицированные Android-устройства и поставлять ПО другим сертифицированным производителям. Google также изменила способ проверки целостности прошивок на сертифицированных приставках Android TV. Саму операцию против ботнета компания провела вместе с Национальным полицейским агентством Японии и компаниями Lumen, HUMAN Security, Plume, Synthient и TrendAI.

Подавляющее большинство зараженных устройств — приставки Android TV, но в ботнет попали и телемедицинские терминалы, караоке-системы и цифровые рекламные экраны в разных странах. Такие приставки становятся мишенью не впервые: в марте ботнет Katana заразил более 30 тыс. устройств на Android TV.

Google предупреждает, что разовые операции проблему не решают. Операторы бэкдоров, схем рекламного мошенничества и прокси-сетей работают как одна цепочка и после отключения быстро переходят на новые загрузчики. Поэтому компания советует покупать приставки только у проверенных производителей, сверяясь со списком партнеров на сайте Android TV, и не отключать Google Play Protect. Осторожность стоит проявлять и с приложениями, которые обещают деньги за «неиспользуемый интернет»: именно через них разрастаются нелегальные прокси-сети.