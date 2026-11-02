Pornhub открыл платформу для видео без эротики

Порнографический видеосервис Pornhub объявил кампанию, которая приглашает авторов публиковать ролики без эротического содержания, рассчитанные на более широкую аудиторию. Платформа хочет развивать направления игр, спорта, путешествий, кулинарии и юмора и перестать быть площадкой только для взрослого контента, пишет Tubefilter.

Идею кампании Pornhub иллюстрирует рекламным роликом. В нем мать с сыном останавливаются на дороге из-за пробитого колеса. Женщина сама меняет его и рассказывает, что научилась этому по видео порноактрисы Натассии Дримс на Pornhub. Таким сюжетом компания хочет показать, что на платформе есть место и для обучающих, практических роликов.

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Еще в 2018 году стало известно, что Pornhub планирует выходить за рамки контента для взрослых. Уже тогда отдельные музыканты и любители оружия, у которых были конфликты с YouTube и другими крупными видеохостингами, начали выкладывать свои материалы на этом сервисе. Теперь платформа открыто приглашает авторов любой тематики, которые сталкиваются с блокировками или ограничениями на других площадках. Ограничения бывают и финансовыми: YouTube с февраля 2027 года усложнит доступ к монетизации для новых авторов.

Главным преимуществом Pornhub компания называет большую аудиторию. По ее данным, сервис ежедневно посещают более 130 млн человек. Авторы также могут продавать платные подписки через встроенную систему и выкладывать ролики без эротики рядом с другими форматами. Еще один инструмент для продвижения — Shorties, короткие вертикальные видео наподобие тех, что популярны в TikTok.

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Вице-президент Pornhub по бренду и сообществу Алекс Кекеси заявил, что авторы могут собирать на платформе аудиторию вокруг разных направлений своей работы. По его словам, дополнительный доход им принесут даже ролики, которые они уже публиковали на других ресурсах.

Часть авторов, похоже, уже воспользовалась предложением Pornhub — за последний год на сервисе выросло количество поисковых запросов об играх, фитнесе, кулинарии и путешествиях.