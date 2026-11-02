Newsmax Ukraine провел первый тестовый эфир на YouTube длительностью почти 11 часов

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Newsmax Ukraine провів тестове мовлення на YouTube

2 ноября в 9:00 киевский телеканал Newsmax Ukraine вышел на YouTube с первой тестовой трансляцией. О старте тестового вещания генеральный продюсер канала Людмила Немиря накануне написала в Facebook.

Эфир длился почти 11 часов. Его запись канал сохранил на YouTube с описанием «Проверка качества трансляции». Судя по нему, команда проверяла техническую сторону вещания.

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В своей публикации Немиря предупредила, что первый эфир вряд ли будет идеальным и без ошибок не обойдется. Вместе с тем она подчеркнула, что за запуском стоит «долгая и сложная командная работа» журналистов, ведущих, редакторов, режиссеров, инженеров и технических специалистов.

Американский новостной телеканал Newsmax анонсировал Newsmax Ukraine еще 9 февраля. Новый канал расположен в Киеве и должен производить собственный местный и региональный контент для зрителей в Украине, Восточной Европе и соседних странах. 28 мая Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания зарегистрировал вещателя — ООО «ТРК „Ньюсмакс Украина“».

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По словам Немири, канал рассчитан как на украинских, так и на американских зрителей. Эфиры будут переводить на английский, а часть программ будут готовить совместно — например, с участием политиков из США и Украины.

Учредители Newsmax Ukraine — польское ООО «Варзар» латвийца Романа Варламовса и сама Немиря. «Варзар» владеет долей 85%, Немиря — оставшимися 15%.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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