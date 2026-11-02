На телевизоры, розетки и сетевые хранилища приходятся две трети уязвимостей умного дома

Netgear совместно с Bitdefender представила ежегодный отчёт об угрозах для устройств умного дома. Авторы отчёта проанализировали данные, которые с января по сентябрь 2026 года поступали с 10,4 млн домашних роутеров под защитой технологий Bitdefender.

Больше всего известных уязвимостей обнаружили в телевизорах — 22,7%. Далее следуют умные розетки (22,4%) и сетевые хранилища (NAS) — 22%, так что вместе на эти три класса устройств приходится 67,1% всех выявленных уязвимостей. Авторы объясняют это тем, что такими устройствами пользуются пять–десять лет, а обновления безопасности производители выпускают лишь два–четыре года. В прошлом году среди самых уязвимых были медиаплееры и ТВ-приставки, однако в этом году среди лидеров их уже нет — во многом потому, что владельцы установили свежую прошивку.

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Уязвимостью отчёт считает каждый случай, когда конкретное устройство совпадает с известным дефектом, внесённым в публичный реестр CVE, поэтому одно устройство может дать несколько записей. Всего таких записей 6,2 млрд. Больше всего их приходится на телевизоры — 270,3 млн, а модель LG OLED серии C 2020 года до сих пор встречается в данных 29,1 млн раз.

Устаревшая прошивка — не единственный риск, связанный с телевизором. Его могут превратить в промежуточный узел для чужого интернет-трафика или в источник данных о доме. В июле компания Spur описала бесплатные ТВ-приложения, которые пропускают такой трафик через телевизор с согласия владельца, спрятанного в лицензионном соглашении. Телевизоры LG, по данным издания Gamers Nexus, могут записывать голос и собирать сведения о других устройствах в сети даже тогда, когда кажутся выключенными. Похожее поведение недавно обнаружили в телевизорах Samsung.

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Умные розетки (266,7 млн записей), по словам авторов, — типичный пример устройства, которое переживает собственную поддержку. Такие розетки дешёвые, их настраивают один раз, а как только модель снимают с продажи, производитель обычно прекращает и обновления. Сетевые хранилища (261,6 млн) опасны по другой причине. Эти устройства работают круглосуточно, имеют доступ ко всей домашней сети и часто хранят единственную копию семейного фотоархива. Именно поэтому NAS нередко атакуют программы-вымогатели, которые шифруют файлы ради выкупа.

Отдельно отчёт учитывает атаки на сами роутеры. За девять месяцев Bitdefender зафиксировала 5,4 млрд событий безопасности, из них 4,85 млрд — сканирование портов, то есть автоматическая проверка того, какие службы на домашнем адресе отвечают на запрос. Это в среднем две такие попытки в день на каждый роутер. Сканирование ещё не взлом, а лишь разведка перед возможным нападением, однако на него пришлось 90,1% всех зафиксированных атак. Второе место занял подбор паролей: 466,6 млн попыток, из которых 455 млн направлены на службу удалённого рабочего стола Windows (RDP).

Почти все обнаруженные уязвимости давно известны и исправлены: на записи из реестра CVE приходится 99,97%, а слабые пароли и незашифрованная авторизация составляют сотые доли процента. Среди этих известных дефектов самые распространённые — ошибки переполнения буфера, около 54%. Значительно реже встречаются самые опасные из них, которые дают злоумышленнику контроль над устройством. Повышение привилегий, выполнение произвольного кода и несанкционированный доступ к данным в сумме составляют около 10,3%.

Среди событий года отчёт упоминает, как в марте Министерство юстиции США ликвидировало четыре ботнета — сети из захваченных устройств, в том числе Aisuru. Другой пример — Словакия, где в 279 только что полученных камерах дорожного движения нашли скрытый канал удалённого управления. Сам отчёт отмечает, что Bitdefender поставляет технологии для сервиса защиты Netgear Armor и заинтересована в его распространении.