MEGOGO получил права на Кубок Англии и покажет часть матчей бесплатно в Т2

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The Emirates FA Cup на MEGOGO

Медиасервис MEGOGO стал эксклюзивным транслятором Кубка Англии по футболу (The Emirates FA Cup) в Украине на сезон 2026/27. 6 ноября сервис начнет показ старейшего футбольного турнира мира с первого раунда основной сетки, объявила его пресс-служба.

С 6 по 9 ноября MEGOGO покажет все восемь матчей этого раунда, права на которые доступны международным вещателям. Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) и Чемпионшипа, второго по силе дивизиона страны, традиционно вступают в борьбу за трофей с третьего раунда. Судьбу трофея решит финал 22 мая 2027 года на лондонском стадионе «Уэмбли».

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Смотреть турнир в MEGOGO можно будет по подпискам MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S и «Спорт». Актуальное расписание матчей будет появляться в разделе «Спорт» на платформе. Избранные матчи бесплатно покажет и линейный телеканал «MEGOGO СПОРТ» — в цифровой эфирной сети Т2 и кабельных сетях.

The Emirates FA Cup на MEGOGO

Кубок Англии пополнил футбольный пакет MEGOGO, в котором уже есть еврокубки, ведущие европейские лиги и матчи сборных. В сервисе объясняют, что стремятся собрать на одной платформе турниры всего футбольного сезона — от национальных чемпионатов и кубков до главных клубных соревнований Европы.

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«Мы последовательно строим футбольный пакет прав, который дает украинскому зрителю доступ к ключевым турнирам на протяжении всего сезона. Кубок Англии органично дополняет это предложение, ведь это турнир с большой историей, участием топовых английских клубов и форматом, в котором каждый год возникают неожиданные футбольные истории», — сказала директор по контенту MEGOGO Мария Панченко.

Напомним, 3 сентября MEGOGO получил эксклюзивные права на Лигу наций УЕФА и Евро-2028.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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