Maincast выпустила бесплатное приложение для Android TV

Украинская медиакомпания Maincast представила приложение Maincast.TV для смарт-телевизоров на базе Android TV. Установить его можно из Google Play, а платить или оформлять подписку для просмотра не нужно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Приложение рассчитано на большой экран и объединяет спортивные и киберспортивные трансляции Maincast. Спортивную часть в нем представляет телеканал Maincast Sport. О дистрибуции этого канала компания договорилась со Starlight Media еще летом 2025 года.

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На Maincast Sport зрители увидят матчи NBA сезона 2026/27, баскетбольного Еврокубка, футбольных чемпионатов Турции и Бразилии, а также итальянской Серии B. Кроме трансляций, канал показывает авторские шоу, в частности «УПЛ Вечірній». В апреле хип-хоп-исполнитель OTOY записал отдельный трек для эфиров NBA.

Для поклонников киберспорта в приложении есть турниры по Counter-Strike 2 и Dota 2. Все трансляции, и спортивные, и киберспортивные, можно смотреть в прямом эфире или в записи.

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Помимо тематических телеканалов, у Maincast есть цифровая платформа Maincast.TV, а сама компания входит в холдинг ARS Capital предпринимателя Максима Криппы. В октябре 2025 года Mediasat.INFO разбирал, как стратегия инвестора повлияла на развитие компании после запуска Maincast Sport.

Криппа, который возглавляет ARS Capital в должности главного исполнительного директора, объясняет появление приложения тем, что аудитория киберспорта давно вышла за пределы узкой ниши. По его словам, киберспортивные турниры теперь смотрят дома по телевизору вместе с друзьями и семьей — так же, как традиционный спорт. Приложение для смарт-телевизоров, считает он, отвечает этому изменению привычек и делает трансляции удобнее.