«Киевстар»: VoLTE и VoWiFi пользуются более 10,4 млн абонентов

Более 55% голосового трафика «Киевстар» теперь приходится на звонки в сети 4G (VoLTE) и через Wi-Fi (VoWiFi). Первой технологией пользуются более 10,3 млн абонентов оператора, второй — более 2,6 млн, говорится в пресс-релизе компании.

Часть абонентов звонит в обоих режимах, поэтому в целом таких пользователей более 10,4 млн. Еще в феврале оператор сообщал о более чем 40% такого трафика. Тогда, по данным за декабрь 2025 года, VoLTE воспользовались 8,5 млн абонентов, а VoWiFi — 1,4 млн.

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В крупнейших городах доля этих технологий еще выше. Во Львове на них уже приходится более 70% голосового трафика, а Киев и Одесса приближаются к этой отметке. Другой оператор, lifecell, в конце сентября сообщил, что через VoLTE в его сети проходит 40% голосового трафика.

Во время обычного звонка смартфон переключается на сети предыдущих поколений. С VoLTE такого переключения нет, поэтому можно одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом. VoWiFi, в свою очередь, позволяет звонить через Wi-Fi там, где сигнал мобильной сети слабый. По словам оператора, обе технологии обеспечивают более четкий звук и более быстрое соединение.

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Во время отключений электроэнергии VoWiFi помогает оставаться на связи. Для такого звонка достаточно доступа к интернету и резервного питания для роутера. «Киевстар» советует включать обе технологии одновременно. Тогда, если абонент во время разговора выйдет из зоны Wi-Fi, смартфон может автоматически перейти на VoLTE.

В перечень совместимых смартфонов уже входит более 1300 моделей, и он продолжает расширяться. Кроме Apple, Samsung и Xiaomi, самых популярных у украинцев брендов, в нем есть устройства Motorola, ZTE, OPPO, Google Pixel, Realme, Tecno, Infinix и Huawei. Звонки с этих смартфонов через VoLTE и VoWiFi оплачиваются как обычные голосовые вызовы по тарифу абонента, без доплат.

По данным опроса оператора, около 90% пользователей этих технологий высоко оценивают их качество. В марте «Киевстар» также запустил VoLTE в роуминге — тогда услуга стала доступной в 37 странах.