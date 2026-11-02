Google получила с орбиты первый ответ ИИ — хайку о космосе

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Google вперше запустила модель ШІ на серверному процесорі TPU в космосі

30 октября Google сообщила, что модель Gemma 4 на борту прототипа спутника Project Suncatcher выполнила первый запрос с Земли. По словам компании, это первый ответ искусственного интеллекта (ИИ), который на орбите сгенерировал серверный процессор TPU, — такие Google устанавливает в своих дата-центрах.

1 октября ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела прототип на орбиту. После запуска инженеры несколько недель проверяли аппарат. Они включили управляющий компьютер и блоки с процессорами TPU, а затем провели первые тесты машинного обучения.

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Завершив проверку, команда во время сеанса связи с наземной станцией отправила на борт первое задание для Gemma 4 — написать хайку о пребывании в космосе. Ответ на него пришёл, когда спутник пролетал над норвежским архипелагом Шпицберген. Модель написала: «Blue marble below / Data streams in silent grace / Starlight feeds my core» (в переводе — «Голубой шар внизу, в тишине струятся данные, звёздный свет питает моё ядро»).

Затем Gemma 4 получила другие запросы. Модель сочинила несколько лимериков, то есть шуточных пятистиший, о космосе, а также подготовила отчёты о техническом состоянии бортового оборудования по данным телеметрии.

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Ближайшими тестами Google хочет выяснить, как процессоры TPU работают на орбите при тепловой нагрузке и под воздействием радиации. Если они справятся, в 2027 году компания планирует запустить два связанных между собой спутника.

Google представила Project Suncatcher в ноябре 2025 года. В рамках этого проекта компания изучает, можно ли перенести вычисления для ИИ в космос и питать их солнечной энергией, то есть создать орбитальные дата-центры.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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