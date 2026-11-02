Депутаты Франции проголосовали за налог на интернет-трафик

30 октября Национальное собрание Франции 11 голосами против 10 приняло поправку социалиста Лорана Ларди к проекту бюджета на 2027 год. Она предусматривает, что поставщики контента будут платить 0,055 евро за каждый гигабайт данных, который получают абоненты во Франции, говорится в стенограмме заседания.

Авторы поправки рассчитывают, что налог будет приносить бюджету около 10 млрд евро в год. По оценке регулятора электронных коммуникаций Arcep, на которую ссылаются депутаты, абоненты во Франции ежегодно получают примерно 200 млрд ГБ данных. Половина этого объема приходится на пять компаний — Netflix, Google, Meta, Amazon и Akamai, которая специализируется на доставке контента, пишет Le Figaro. Вместе с еще 20 иностранными платформами их доля достигает 75–80% трафика, сказал во время заседания Ларди.

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Объем данных должны измерять сами интернет-провайдеры, в частности Orange, SFR, Bouygues Télécom и Free. Они будут определять, какая компания отправила данные, и передавать эти сведения государству. При этом налог для одной компании не должен превышать 15% ее оборота во Франции или 2% мирового. Такой подход, по словам Ларди, не нарушает принципа сетевого нейтралитета, поскольку налог рассчитывают по физическому объему данных на входе в сеть.

Автор поправки убежден, что налог восстановит баланс между местным бизнесом и американскими и азиатскими гигантами онлайн-торговли, которые, по его мнению, почти не платят налогов во Франции. Переложить новый сбор на пользователей компании не смогут, считает он, ведь Facebook, Instagram и TikTok бесплатны. Сторонники поправки также надеются, что компании начнут активнее сжимать данные, а дата-центры будут потреблять меньше энергии.

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Против выступили правительство и финансовая комиссия парламента, которая ранее уже отклоняла эту поправку. Генеральный докладчик комиссии Филипп Жювен предупредил, что техногиганты переложат налог на рекламодателей. Министр государственных счетов Давид Амьель, в свою очередь, заявил, что для такой схемы понадобятся датчики трафика или измерения на устройствах абонентов. Кроме того, по его словам, половина налога, то есть 5 млрд евро, ляжет не на крупные компании, а на более мелких поставщиков контента, в том числе французских. Ларди в ответ привел пример группы TF1, которая транслирует через интернет пять каналов. По его оценке, ей налог обойдется всего в 200–300 тыс. евро.

Окончательного решения по поправке еще нет. В голосовании участвовали лишь 35 депутатов, и только 21 из них поддержал поправку или выступил против, остальные воздержались. Поэтому правительство может потребовать повторного голосования, когда в зале соберется больше парламентариев, отмечает Le Figaro. Затем поправку должен рассмотреть Сенат, где большинство принадлежит правым партиям. Голосование по первой части бюджета депутаты, по данным Tom’s Hardware, проведут в начале ноября.

Налоги на цифровые услуги уже действуют в нескольких странах Европы, но их начисляют с доходов от рекламы и других онлайн-сервисов. Чтобы компенсировать такие налоги, Meta в марте объявила о дополнительных сборах с рекламодателей во Франции, Италии и Испании. В зависимости от страны они составляют от 2% до 5% и действуют с 1 июля 2026 года. В Украине иностранные цифровые сервисы платят НДС с электронных услуг. За девять месяцев 2025 года этот «налог на Google» принес бюджету 10,6 млрд грн.