«Укртелеком» за январь-сентябрь 2026 года получил 4,3 млрд грн дохода

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Укртелеком

За январь-сентябрь 2026 года «Укртелеком» увеличил доход до 4,3 млрд грн — это почти на 13% больше, чем годом ранее. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) росла еще быстрее — на 46%, говорится в пресс-релизе компании.

Показатель EBITDA превысил 1,3 млрд грн, а его доля в доходе (маржа EBITDA) составила 30,5%, на 7 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. Основную часть дохода компании, как и прежде, приносят телекоммуникационные услуги. За это время «Укртелеком» уплатил в бюджеты всех уровней почти 1,3 млрд грн налогов и сборов. По собственной оценке, компания остается одним из крупнейших налогоплательщиков в отрасли.

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Одним из ключевых направлений вложений компания называет оптическую сеть. «Укртелеком» заменяет медные линии оптоволоконными и строит новые сети в регионах, в том числе в прифронтовых областях. С начала года компания проложила более 3,4 тыс. км оптоволокна, и общая протяженность ее оптической сети достигла 96,3 тыс. км.

Сеть, построенная по технологии GPON, работает и во время отключений электроэнергии, если у абонента есть резервное питание для домашнего оборудования. Именно оптику компания считает основой стабильной связи в условиях энергетических угроз и угроз безопасности. От таких угроз страдает и инфраструктура «Укртелекома». Так, 4 октября российский дрон попал в здание компании в центре Днепра.

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К концу третьего квартала «Укртелеком» подключил к оптической сети почти 1450 медицинских и 2038 образовательных учреждений. С начала года к ним добавились 82 медицинских и 143 учебных заведения. Доходы от оптического интернета за девять месяцев выросли на 12%. Им пользуются 85% частных и 93% корпоративных абонентов компании.

В сентябре «Укртелеком» запустил виртуального мобильного оператора U Mobile. Услуги под этим брендом предоставляет ООО «ТРИМОБ», единственным учредителем и участником которого является «Укртелеком». Первым предложением оператора стала линейка тарифов «Семка». Ее разработали для абонентов, которым мобильная связь нужна прежде всего для интернета, мессенджеров и просмотра видео.

Тариф «Семка» входит и в пакет «Оптика+Семка». Пакет объединяет мобильную связь и интернет с домашним оптическим интернетом, скорость которого достигает 1 Гбит/с. За все это частные клиенты получают один счет.

Еще один источник дохода — аренда помещений, которые освобождаются при модернизации сети. За девять месяцев она принесла компании почти 495 млн грн.

Генеральный директор «Укртелекома» Юрий Курмаз отметил, что в третьем квартале компания обеспечивала бесперебойную работу сети по всей стране. По его словам, «Укртелеком» продолжает вкладывать средства в оптическую сеть и энергонезависимость связи, повышает операционную эффективность и внедряет новые модели сотрудничества, которые помогают рациональнее использовать инфраструктуру.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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