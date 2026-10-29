«Киевстар ТВ» эксклюзивно покажет документальный фильм о Кузьме Скрябине

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Фільм Кузьма: Страшно веселий

3 ноября «Киевстар ТВ» проведет онлайн-премьеру биографического документального фильма «Кузьма: Страшно веселый» о лидере группы «Скрябин» Андрее Кузьменко. Купить фильм можно будет только на этой платформе.

Андрей Кузьменко, известный как Кузьма Скрябин, был музыкантом и телеведущим, а его песни цитируют до сих пор. Фильм прослеживает, как он менялся с юных лет и как стал одним из самых известных музыкантов и медийных деятелей страны. По словам создателей, картина рассказывает и о том, как его личность спустя годы продолжает влиять на украинцев.

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Основой фильма стали архивные материалы, часть которых ранее не публиковалась. Для этого съемочная группа собрала и обработала более 400 часов видео- и аудиозаписей и свыше 22 тыс. фотографий. Свидетельства о жизни музыканта авторы искали более чем в 150 источниках. Среди них — частные архивы, записи теле- и радиокомпаний, а также воспоминания родственников, друзей, коллег и музыкантов.

Фильм о Кузьме станет второй эксклюзивной онлайн-премьерой «Киевстар ТВ» за несколько дней. Перед ним, 1 ноября, платформа покажет комедийный сериал «Котляревский» — за сутки до его телепремьеры.

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Открыть «Киевстар ТВ» можно на телевизорах и приставках Smart TV, смартфонах, планшетах, консолях Xbox, а также в веб-версии в браузере. Платформой могут пользоваться абоненты всех мобильных операторов и интернет-провайдеров — для входа достаточно собственного номера телефона.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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