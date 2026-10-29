Аудитория YouTube Premium и YouTube Music превысила 150 млн подписчиков

28 октября, отчитываясь за третий квартал, гендиректор Alphabet Сундар Пичаи сообщил, что у YouTube Premium и YouTube Music в сумме более 150 млн подписчиков. Компания учитывает и тех, кто пользуется пробным периодом, пишет Android Authority.

Так же Alphabet считала и в марте 2025 года, когда сообщила о 125 млн подписчиков, поэтому эти цифры можно сравнивать напрямую. Как подписчики распределяются между Premium и Music, компания не раскрывает.

- Реклама -

Аудитория растет, несмотря на подорожание подписки. В частности, в Украине YouTube в августе впервые за много лет повысил цены. Индивидуальная подписка Premium подорожала с 99 до 179 грн в месяц, семейная — со 149 до 299 грн. В то же время здесь появился более дешевый тариф Premium Lite. Его подписчики смотрят большинство видео без стандартной рекламы, а также могут слушать ролики в фоне и скачивать их для просмотра офлайн.

В третьем квартале рекламная выручка YouTube, по данным Variety, достигла 11,21 млрд долларов — на 9,2% больше, чем годом ранее, и меньше, чем прогнозировали аналитики. Темпы роста при этом замедлились. Годом ранее рекламная выручка YouTube выросла на 15%, а в первом и втором кварталах 2026 года — на 11% и 13%.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Зато доходы YouTube от подписок уже растут быстрее, чем от рекламы, заявил во время конференции с инвесторами директор по бизнесу Google Филипп Шиндлер. По итогам 2025 года эта выручка, по данным Alphabet, превысила 60 млрд долларов.