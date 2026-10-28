Стартап Cowboy Space разрабатывает ракету Big Iron, которая должна потеснить Falcon 9

Новости
Big Iron from Cowboy Space
Courtesy of Cowboy Space

27 октября американский стартап Cowboy Space, который до мая назывался Aetherflux, представил проект ракеты-носителя Big Iron с многоразовой первой ступенью. Гендиректор компании Байджу Бхатт в интервью Axios заявил, что стартап уже ведет переговоры о замене Falcon 9.

Нишу для новичка открыла сама SpaceX. В сентябре она перестала принимать заказы на запуски Falcon 9 после 2028 года. Свои запуски компания переводит на полностью многоразовую систему Starship. Впрочем, астронавтов NASA она и дальше будет доставлять на МКС: эти контракты SpaceX продлила за пределы 2028 года.

- Реклама -

Ракета Big Iron будет двухступенчатой, высотой около 86 м, с девятью двигателями Clydesdale на жидком метане и кислороде. По заявлению Cowboy Space, она сможет выводить на солнечно-синхронную орбиту более 15 т груза, а часть ее конструкции будут использовать повторно, чтобы удешевить производство и пуски. Первый экземпляр компания планирует построить к концу 2027 года, а отправить в полет — в 2028-м.

Прежде всего стартап разрабатывает ракету, чтобы развертывать дата-центры на орбите. Еще в мае он подал заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на группировку Stampede из 20 тыс. серверов. Вторую ступень Big Iron с самого начала проектируют именно как автономный сервер, хотя будет и версия ступени для вывода грузов клиентов.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Каждый такой сервер получит пять стоек с ускорителями Nvidia Vera Rubin и станет вычислительным узлом мегаваттного класса. Тепло от этого оборудования будут отводить раскрывающиеся радиаторы. Их, как и солнечные панели, закрепят на корпусе ступени.

Солнечные панели ступени можно будет использовать и иначе. Вместо серверов компания сможет установить на ней аппаратуру, которая будет передавать собранную в космосе энергию на Землю или питать другие спутники. На это стартап ранее тоже запрашивал разрешение у FCC.

Отдельные технологии Cowboy Space уже проверяет на орбите. Там работает экспериментальный аппарат Reason-1, на котором испытывают лазерную передачу энергии на Землю. В 2027 году миссия Reason-2 должна проверить работу графических процессоров в космосе для коммерческих и государственных вычислений. Пока Big Iron существует только в проекте, поэтому заявленные характеристики и сроки еще предстоит подтвердить испытаниями.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Opera добавила в браузер WebAI — веб-стандарт для запуска ИИ-моделей на компьютере

Opera добавила в браузер поддержку веб-стандарта WebAI, с которым сайты могут запускать ИИ-модели на компьютере пользователя. Данные остаются на устройстве.
Новости

Huawei представила Router X2 и Router X2 Pro с Wi-Fi 7 в форме книги

26 октября Huawei начала продавать в Китае Router X2 и Router X2 Pro с Wi-Fi 7. Корпуса этих роутеров напоминают книгу, а антенны спрятаны внутри.
Новости

«Киевстар» покупает GigaCloud, чтобы расширить облачные услуги для бизнеса

«Киевстар» подписал договор о покупке облачного провайдера GigaCloud. Стоимость сделки — до 50 млн долларов, из них около 5 млн зависят от будущих показателей.
Новости

Превышение мощности может стать новым поводом для запрета роутеров TP-Link в США

Федеральная комиссия связи США выяснила, что три модели роутеров TP-Link превышают допустимую мощность. Эксперты видят в этом повод для запрета продаж.
Новости

Украина испытывает на орбите первый спутник собственной сети связи

Украинская HIMERA испытывает на орбите спутник OBRIA NANO. Сеть, начало которой он закладывает, должна снизить зависимость Украины от иностранной связи.