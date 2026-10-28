Стартап Cowboy Space разрабатывает ракету Big Iron, которая должна потеснить Falcon 9

27 октября американский стартап Cowboy Space, который до мая назывался Aetherflux, представил проект ракеты-носителя Big Iron с многоразовой первой ступенью. Гендиректор компании Байджу Бхатт в интервью Axios заявил, что стартап уже ведет переговоры о замене Falcon 9.

Нишу для новичка открыла сама SpaceX. В сентябре она перестала принимать заказы на запуски Falcon 9 после 2028 года. Свои запуски компания переводит на полностью многоразовую систему Starship. Впрочем, астронавтов NASA она и дальше будет доставлять на МКС: эти контракты SpaceX продлила за пределы 2028 года.

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Ракета Big Iron будет двухступенчатой, высотой около 86 м, с девятью двигателями Clydesdale на жидком метане и кислороде. По заявлению Cowboy Space, она сможет выводить на солнечно-синхронную орбиту более 15 т груза, а часть ее конструкции будут использовать повторно, чтобы удешевить производство и пуски. Первый экземпляр компания планирует построить к концу 2027 года, а отправить в полет — в 2028-м.

Прежде всего стартап разрабатывает ракету, чтобы развертывать дата-центры на орбите. Еще в мае он подал заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на группировку Stampede из 20 тыс. серверов. Вторую ступень Big Iron с самого начала проектируют именно как автономный сервер, хотя будет и версия ступени для вывода грузов клиентов.

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Каждый такой сервер получит пять стоек с ускорителями Nvidia Vera Rubin и станет вычислительным узлом мегаваттного класса. Тепло от этого оборудования будут отводить раскрывающиеся радиаторы. Их, как и солнечные панели, закрепят на корпусе ступени.

Солнечные панели ступени можно будет использовать и иначе. Вместо серверов компания сможет установить на ней аппаратуру, которая будет передавать собранную в космосе энергию на Землю или питать другие спутники. На это стартап ранее тоже запрашивал разрешение у FCC.

Отдельные технологии Cowboy Space уже проверяет на орбите. Там работает экспериментальный аппарат Reason-1, на котором испытывают лазерную передачу энергии на Землю. В 2027 году миссия Reason-2 должна проверить работу графических процессоров в космосе для коммерческих и государственных вычислений. Пока Big Iron существует только в проекте, поэтому заявленные характеристики и сроки еще предстоит подтвердить испытаниями.