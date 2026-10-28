Регулятор США разрешил Amazon купить спутникового оператора Globalstar

27 октября Федеральная комиссия связи США (FCC) одобрила сделку, по которой подразделение Amazon Leo покупает спутникового оператора Globalstar за 11,5 млрд долларов. Amazon рассчитывает начать коммерческое обслуживание абонентов до конца 2026 года, сообщает Reuters со ссылкой на регулятор.

В апреле Amazon объявила о покупке Globalstar. Теперь компания получит около двух десятков спутников оператора и частоты для связи смартфонов со спутниками. По мнению FCC, эти активы помогут Amazon Leo выйти на рынок, где абонентские устройства подключаются к спутникам напрямую, и предлагать как фиксированную, так и мобильную связь. В свою очередь, Amazon обязалась вложить в проект Leo более 10 млрд долларов.

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С апреля 2025 года Amazon Leo вывела на орбиту около 400 спутников. Уже в начале июля у компании было достаточно аппаратов, чтобы обслуживать первых абонентов. В том же месяце Amazon подала заявку на группировку до 5105 спутников. К 2029 году компания планирует развернуть на низкой околоземной орбите ещё несколько тысяч аппаратов. Для сравнения, у Starlink, лидера рынка спутниковой связи, уже работает более 11 тыс. спутников.

Globalstar также обеспечивает экстренную связь и определение местоположения для iPhone и Apple Watch. Amazon договорилась с Apple, что эти услуги будут работать и дальше. В 2024 году Apple вложила в Globalstar около 1,5 млрд долларов и получила 20% его капитала. В 2025 году на неё пришлось почти две трети выручки оператора. В рамках сделки Amazon планирует выкупить и долю Apple.

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Globalstar при поддержке Apple разрабатывает новую сеть, с которой его группировка должна вырасти до 54 спутников, включая резервные. Сейчас у него их лишь около двух десятков.