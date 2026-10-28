Превышение мощности может стать новым поводом для запрета роутеров TP-Link в США

15 октября Федеральная комиссия связи США (FCC) в двух письмах предупредила американскую компанию TP-Link Systems, что три модели её роутеров превышают допустимую мощность. По оценке экспертов, на которых ссылается агентство Bloomberg, это может стать основанием для запрета даже тех роутеров компании, что уже продаются в США.

Письма направило Управление инженерии и технологий FCC. По его предварительным данным, в заявках на сертификацию четырёх моделей компания указала «ложные или неверные сведения». Три из них при тестировании не уложились в лимиты мощности. Эти модели охватывают разные ценовые сегменты — от игрового роутера серии Archer примерно за 600 долларов до компактного дорожного устройства начального уровня за 140 долларов.

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Подробный ответ с подтверждающими документами регулятор ждёт до 30 октября. Кроме того, к переписке компания должна привлечь специалистов FCC, которые занимаются вопросами национальной безопасности.

В TP-Link пообещали проверить данные по этим роутерам, при необходимости повторно их протестировать и устранить проблему, если она подтвердится. При этом представитель компании назвал возможные нарушения лишь «отдельными отклонениями от нормы». По его словам, в этом году на все четыре модели вместе приходится менее 0,33% продаж TP-Link в США.

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TP-Link основали в Китае тридцать лет назад, а в 2024 году компания завершила разделение на две независимые структуры. Одна из них имеет штаб-квартиру в Ирвайне в штате Калифорния, другая — в Шэньчжэне. Американская TP-Link Systems старается дистанцироваться от шэньчжэньской компании и весной убеждала FCC, что является американской. Впрочем, расследование Bloomberg 2025 года показало, что она по-прежнему активно работает в материковом Китае.

Часть американских чиновников опасается, что власти Китая могут привлечь TP-Link к кибератакам. Компания такие предположения отвергает. Вопрос безопасности её роутеров уже дошёл до суда: в начале октября генпрокурор Флориды подал иск против производителя.

В марте FCC запретила продажу всех новых моделей роутеров иностранного производства, если производитель не получил специального разрешения. Такое разрешение регулятор уже выдал конкурентам TP-Link, в частности Netgear, Asustek Computer и принадлежащей Amazon компании Eero. У самой TP-Link его до сих пор нет. Чтобы добиться одобрения регулятора, компания заявила о готовности вложить 1 млрд долларов в производство в США и планирует собирать там роутеры Wi-Fi 8.